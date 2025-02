Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zwei Mahnwachen der Omas gegen Rechts in der Northeimer Innenstadt

Northeim (ots)

37154 Northeim, Markt (Fußgängerzone), Freitag 21.2.2025, 15.30 - 16.30 Uhr sowie Samstag, 22.2.2025, 10.20 - 11.15 Uhr

NORTHEIM (hei) - Am Freitagnachmittag und am Samstagvormittag fanden in der Northeimer Innenstadt Mahnwachen bzw. Versammlungen unter dem Motto "Omas gegen Rechts" und "Northeim bleibt Bunt" statt.

Am Freitag nahmen ca. 30 und am Samstag ca. 20 Personen an den Versammlungen teil. Beide Mahnwachen verliefen absolut friedlich und ohne besondere Vorkommnisse.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell