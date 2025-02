POL-NOM: Diebstahl eines Handys

Northeim (ots) - Einbeck OT Strodthagen, Am Sägewerk, Donnerstag, 20.02.2025, 01.19 Uhr STRODTHAGEN (Wol) - Unbekannte Brandursache. Am Donnerstag um 01.19 Uhr wurde durch Anwohner ein Brand in Strodthagen gemeldet. Vor Ort konnten mehrere brennende Stroh- und Siloballen festgestellt werden, welche im Vollbrand standen. Die Freiwilligen Feuerwehren Einbeck, Dörrigsen, Stodthagen, Salzderhelden, Immensen, Odagsen und ...

