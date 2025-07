Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - An der Ampel aufgefahren

Am Donnerstag verursachte ein 28-Jähriger in Riedlingen einen Schaden.

Ulm (ots)

Kurz vor 11.30 Uhr fuhr ein 28-Jähriger mit seinem BMW in der Neufraer Straße. Der war von Ertingen in Richtung Riedlingen unterwegs. Dass der BMW-Fahrer mit dem Auto an einer Ampel anhalten musste, bemerkte ein nachfolgender Fahrer eines Peugeot zu spät. Der Gleichaltrige fuhr in das Heck des stehenden BMW. Die Polizei Riedlingen ermittelt nun die genaue Ursache des Unfalls. Sie schätzt den Schaden an den Fahrzeugen auf rund 2.500 Euro.

++++1391508

