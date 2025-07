Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Radlerin übersehen

Am Donnerstag kam es zu einem Verkehrsunfall in Göppingen.

Ulm (ots)

Der 77-jährige VW-Fahrer fuhr gegen 9.30 Uhr vom Markplatz aus in der Hauptstraße. Als er nach links in die Schloßstraße einbiegen wollte, übersah er wohl die 58-jährige Radfahrerin. Diese kam ihm von vorne mit ihrem Zündapp-Rad in der Hauptstraße entgegen. Es kam zum Unfall. Die Radlerin stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Ein Rettungsdienst verbrachte sie vorsorglich in eine umliegende Klinik. Das Polizeirevier Göppingen hat den Unfall aufgenommen. Der Gesamtschaden wird auf 300 Euro geschätzt.

