Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Diebstahl aus PKW +++ E-Scooter gestohlen +++ Auto beschädigt +++ Hund angefahren und geflüchtet

Wiesbaden (ots)

1. Diebstahl aus PKW,

Wiesbaden, Scharnhorststraße, Sonntag, 06.07.2025, 18:00 Uhr bis Montag, 07.07.2025, 07:00 Uhr

(cw)In der Nacht auf Montag geriet ein in der Scharnhorststraße abgestellter weißer VW California im Fokus von Dieben. Zwischen 18:00 Uhr und 07:00 Uhr öffneten sie auf unbekannte Weise das vor der Hausnummer 26 abgestellte Fahrzeug und entwendeten Bargeld und mehrere Gegenstände. Zeuginnen und Zeugen der Tat werden gebeten, die Polizei in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345 - 0 zu kontaktieren.

2. E-Scooter gestohlen,

Wiesbaden, Moritzstraße, Freitag, 04.07.2025, 21:00 Uhr

(cw)Am Freitagabend stahlen Unbekannte in der Moritzstraße in Wiesbaden einen schwarzen E-Scooter der Marke "Zamelux" und schwarz. Letztmalig war an dem Fahrzeug das Kennzeichen "688 NBS" angebracht. In diesem Zusammenhang kommen zwei Jugendliche als mögliche Täter in Betracht. Beide sollen etwa 14 Jahre alt gewesen sein, einer wird mit "heller Hautfarbe", der andere mit "dunklerer Hautfarbe" beschrieben. Weiterhin hätten sie einen Hund bei sich gehabt. Wer Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des E-Scooters machen kann, wird gebeten, das 5. Polizeirevier Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345 2540 zu kontaktieren.

3. Auto beschädigt,

Wiesbaden, Rheingauviertel, Marcobrunnerstraße, Freitag, 04.07.2025, 12:00 Uhr bis Montag, 07.07.2025, 09:30 Uhr

(ro)In den vergangenen Tagen haben Unbekannte ein geparktes Auto im Rheingauviertel beschädigt. Der Besitzer hatte seinen grauen VW Transporter zwischen Freitag, 12:00 Uhr und Montag, 09:30 Uhr in der Marcobrunnerstraße in Höhe der Hausnummer 9 abgestellt. In diesem Zeitraum haben Unbekannte die Motorhaube des Fahrzeugs beschädigt. Der Sachschaden beträgt rund 1.000 Euro. Das 3. Polizeirevier nimmt unter der Rufnummer (0611) 345 - 2340 Hinweise entgegen.

4. Hund angefahren und geflüchtet,

Wiesbaden, Schultheißstraße, Samstag, 05.07.2025, 19:00 Uhr bis 20:00 Uhr

(cw)In der Schultheißstraße fuhr am Samstag eine unbekannte Person einen entlaufenden Hund an. Zwischen 19:00 Uhr und 20:00 Uhr war ein Hund aus einem Garten ausgebrochen und lief unbeaufsichtigt auf der Straße herum. Dabei wurde er von einem bislang unbekannten Fahrzeug angefahren und verletzt. Anstatt nun aber anzuhalten und sich um den Hund zu kümmern, setzte die Person die Fahrt fort und floh von der Unfallstelle. Daher ermittelt nun die Polizei aufgrund einer Verkehrsunfallflucht. Zeuginnen und Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, den Regionalen Verkehrsdienst Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345 - 2240 zu informieren.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell