Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Körperliche Auseinandersetzung +++ Einbruch in Gärtnerei, Opel Omega gestohlen +++ Diebstahl von Geldbörse +++ Verkehrsunfall mit schwerverletztem Rollerfahrer

Wiesbaden (ots)

1. Körperliche Auseinandersetzung zwischen vier Personen, Wiesbaden, Luisenplatz, Donnerstag, 03.07.2025, 20:38 Uhr

(se)Am Donnerstagabend, gegen 20:30 Uhr, kam es auf dem Luisenplatz zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen vier Personen, von denen bislang zwei namentlich bekannt sind.

Eine dreiköpfige Gruppe geriet mit einem 38-jährigen Bad Schwalbacher in Streit. Die dreiköpfige Gruppe bestand aus einer 23-jährige Frau und noch zwei unbekannten männlichen Tatverdächtigen.

Nach bisherigen Erkenntnissen schlug zunächst der 38-Jährige einen unbekannten Mann, woraufhin beide zu Boden stürzten. Daraufhin mischten sich der zweite unbekannte Mann sowie die 23-Jährige ins Geschehen ein. Die beiden nicht bekannten Personen schlugen mit Fäusten, die 23-Jährige mit einer Stange, auf den 38-Jährigen ein. Dadurch wurde der 38-Jährige am Rücken verletzt.

Nach der Tat konnten der 38-Jährige sowie die 23-Jährige von der Polizei gestellt werden. Beide erwartet nun ein Strafverfahren. Die Unbekannten flüchteten zu Fuß in Richtung Luisenstraße.

Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei beim 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer 0611 / 345 - 2140 zu melden.

2. Einbruch in Gärtnerei, Opel Omega gestohlen, Wiesbaden, Wörther-See-Straße, Mittwoch, 02.07.2025 12.00 Uhr - Donnerstag 03.07.2025, 06.30 Uhr

(se)Von Mittwoch auf Donnerstag brachen Unbekannte in eine Gärtnerei in Wiesbaden Biebrich ein.

Zwischen 12.00 Uhr und 06.30 Uhr verschafften sich die Täter zunächst Zugang in ein Gewächshaus der Gärtnerei in der Wörther-See-Straße. Dort verursachten sie einen Sachschaden und entwendeten im späteren Verlauf einen grauen Opel Omega Caravan vom Hof.

Letztmalig waren am Opel die Kennzeichen WI-GA 230 angebracht. Mit dem Fahrzeug flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611 / 345 - 0 zu melden.

3. Erfolgloser Wohnungseinbruchsdiebstahl, Wiesbaden, Nerotal, Donnerstag, 03.07.2025, 07.15 Uhr - 16.00 Uhr

(se) Am Donnerstag zwischen 07.15 Uhr und 16.00 Uhr begaben sich unbekannte Täter zur Rückseite eines Mehrfamilienhauses im Nerotal. Im Erdgeschoss versuchten diese gewaltsam die Terrassentür aufzuhebeln. Die Täter ließen von der Tat ab und flüchteten in unbekannte Richtung. An der Terrassentür entstand Sachschaden. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611 / 345 - 0 zu melden.

4. Diebstahl von Geldbörse,

Wiesbaden, Luisenplatz, Freitag, 04.07.2025, 00:00 Uhr

(se)In der Nacht auf Freitag stahl um Mitternacht auf dem Luisenplatz in Wiesbaden ein unbekannter Täter Bargeld aus einer Geldbörse.

Nach ersten Erkenntnissen habe der Täter die Geldbörse aus der Hosentasche eines 52-jähringen Wiesbadeners entwendet und das Bargeld entnommen. Dem Wiesbadener gelang es noch, dem Täter die Geldbörse wieder abzunehmen, wobei diese beschädigt wurde. Anschließend flüchtete der Täter mit dem zuvor gestohlenen Geld.

Er wird mit einem nordafrikanischen Erscheinungsbild, circa 160 - 170 cm, sehr dünn und mit sichtbaren Wagenknochen beschrieben. Er soll bei der Tat eine blaue Jeans sowie einen grauen Pullover getragen haben.

Das 1. Polizeirevier nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611 / 345 - 2140 entgegen.

5. Verkehrsunfall mit schwerverletztem Rollerfahrer, Wiesbaden, Bundesstraße 263, Nähe Amöneburger Kreisel, Donnerstag, 03.07.2025, 16:04 Uhr

(se)Am Donnerstagnachmittag kam es in unmittelbarer Nähe des Amöneburger Kreisels in Wiesbaden auf der Bundesstraße 263 in Fahrtrichtung Wiesbaden zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Rollerfahrer schwer verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhren der 60-jährige Rollerfahrer vom Amöneburger Kreisel sowie ein 33-jähriger Fahrer eines Ford aus Richtung A671 auf die B263 in Fahrtrichtung Wiesbaden auf. Beim Auffahren auf die B263 überfuhr der Rollerfahrer die durchgezogene Linie und wechselte den Fahrstreifen.

Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem von hinten herannahenden Ford. Der Rollerfahrer stürzte und zog sich schwere Verletzungen hinzu. Er wurde in ein Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt. Der Sachschaden wird auf 6.500 Euro geschätzt. Infolge der Unfallaufnahme musste die B263 in Fahrtrichtung Wiesbaden gesperrt werden. Ein Unfallgutachter wurde zur Klärung des Hergangs hinzugezogen.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich beim 5. Polizeirevier unter der Telefonnummer 0611 / 345 - 2540 zu melden.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell