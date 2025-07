Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Explosion mit Sachschaden +++ Einbruch in Nagelstudio +++ Diebstahl von Geldbörse

Wiesbaden (ots)

1. Explosion mit Sachschaden,

Wiesbaden Biebrich, Pfälzer Straße, Mittwoch, 03.07.2025, 05.05 Uhr

(se)Am frühen Montagmorgen meldeten Zeugen in Wiesbaden Biebrich ein lautes Knallgeräusch. Um kurz nach 5 Uhr explodierte ein bislang unbekannter Gegenstand vor der Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Pfälzer Straße. Am Mehrfamilienhaus entstand insbesondere an der Hauseingangstür Sachschaden, verletzt wurde niemand. Was genau explodiert ist, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen der Wiesbadener Kriminalpolizei. Während der polizeilichen Maßnahmen, bei denen Experten der Kriminalpolizei zum Einsatz kamen, mussten Anwohner kurzzeitig das Haus verlassen, konnten jedoch anschließend in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Pfälzer Straße war für mehrere Stunden gesperrt. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345 - 0 zu melden.

2. Einbruch in ein Nagelstudio,

Wiesbaden, Innenstadt, Karlstraße, Mittwoch, 02.07.2025, 22. 30 Uhr - Donnerstag, 03.07.2025, 08:45 Uhr

(se)In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen unbekannte Täter in ein Nagelstudio in der Karlstraße in Wiesbaden ein.

Dazu hebelten sie zunächst gewaltsam eine Hauseingangstür auf, gelangten so in einen Hinterhof und brachen dann über ein Fenster in das Nagelstudio ein. Dort entwendeten sie Bargeld im dreistelligen Bereich. Die Täter flohen in unbekannte Richtung. Der Sachsachaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise auf den oder die Täter ergeben sich bisher nicht, die Wiesbadener Kriminalpolizei bittet daher unter der Rufnummer (0611) 345 - 0 um Hinweise.

3. Diebstahl von Geldbörse,

Wiesbaden, Mitte, Langgasse, Dienstag, 01.07.2025, 14.30 Uhr

(se)Am Dienstagmittag wurde eine 87-jährige Wiesbadenerin Opfer eines Diebesduos.

Eine unbekannte Täterin sprach die Wiesbadenerin gegen 14.30 Uhr in einem Supermarkt in der Langgasse an. Im Laufe des Gespräches lenkte die weibliche Täterin die Rentnerin so geschickt ab, dass ein männlicher Täter die Geldbörse aus ihrer Handtasche stahl.

Die beiden Täter konnten mit einem südeuropäischen Erscheinungsbild, kräftiger Statur und dunklen Haaren beschrieben werden. Die Frau soll 160 cm groß gewesen sein und mittellange Haare gehabt haben. Der Mann war ungefähr 175 cm groß.

Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345 - 2140 beim 1. Polizeirevier zu melden.

