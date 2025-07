Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Körperliche Auseinandersetzung mit einer schwerverletzten Person +++ Trickdiebstahl zum Nachteil älterer Person +++ Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

1. Körperliche Auseinandersetzung mit einer schwerverletzten Person, Wiesbaden, Luisenplatz, Montag, 30.06.2025, 18.45 Uhr

(se)Am Montagabend gegen 18.45 Uhr kam es auf dem Luisenplatz zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Nach verbalen Streitigkeiten habe ein bislang unbekannter Täter den Geschädigten mit einem spitzen, scharfen Gegenstand verletzt. Dabei erlitt der Geschädigte Schnittwunden im Gesicht und musste im Krankenhaus behandelt werden. Nach der Tat flüchtete der unbekannte Täter zu Fuß in Richtung Innenstadt.

Nach ersten Hinweisen sei er ca. 40 Jahre alt, 160 - 170 cm groß, schlank und habe kurze, helle Haare. Der Täter habe beige Klamotten getragen und konnte eine osteuropäische Sprache sprechen.

Das 1. Polizeirevier nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611 / 345 - 2140 entgegen.

2. Trickdiebstahl zum Nachteil älterer Person, Wiesbaden, Carla-Henius-Straße, Freitag, 27.06.2025, 16.15 Uhr

(se)Am Freitagnachmittag, 27.06.2025, wurde eine Seniorin in Wiesbaden Opfer eines Trickdiebstahls. Die 82-jährige Frau war in Begleitung ihres 92 Jahre alten Ehemannes. Gegen 16.15 Uhr kam auf dem Gehweg der Carla-Henius-Straße eine unbekannte Frau auf die beiden zu und umarmte die Rentnerin. Dabei wechselte die Täterin unbemerkt die hochwertige Halskette gegen eine minderwertige Halskette aus. Die Täterin habe nach Angaben des Opfers ein südeuropäisches Erscheinungsbild, sei ca. 40 Jahre alt, 170 cm groß und habe zur Tatausführung ein langes Gewand mit Kopftuch getragen. Die Wiesbadener Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0611 / 345 - 0.

3. Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person, Wiesbaden, Gustav-Stresemann-Ring, Höhe Bahnhof, Montag, 30.06.2025, 19.35 Uhr

(se)Am Montagnachmittag kam es auf Höhe des Hauptbahnhofes zu einem Verkehrsunfall mit vier Beteiligten, bei dem eine 21-jährige Fußgängerin verletzt wurde. Ein weiterer bislang unbekannter Zeuge konnte einer Kollision im letzten Moment entgehen. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhren ein 52-jähriger Fahrer eines grauen BMW sowie ein 34-jähriger Fahrer eines grauen Daimlers am Montag gegen 19:35 Uhr nebeneinander, vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit, auf dem Gustavs-Stresemann-Ring in Richtung Berliner Straße. Zur gleichen Zeit überquerten die 21-Jährige und der unbekannte Zeuge bei Grünlicht die Fahrbahn. Beide Autofahrer leiteten zwar Bremsmanöver ein, konnten jedoch nicht rechtzeitig zum Stillstand kommen. Während der unbekannte Zeuge noch ausweichen konnte, erfasste der graue BMW die junge Frau mit der Motorhaube. Sie erlitt dabei leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus verbracht. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen, der Drohnenaufnahmen der Unfallstelle anfertigte. Die Fahrbahn war zur Unfallaufnahme bis kurz vor 23 Uhr gesperrt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden die beteiligten Fahrzeuge sowie die Führerscheine der Unfallverursacher beschlagnahmt. Die Polizei nahm den BMW-Fahrer zunächst fest und entließ diesen nach den polizeilichen Maßnahmen. Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall und insbesondere das Fahrverhalten vor dem Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich beim Regionalen Verkehrsdienst in Wiesbaden, unter der Telefonnummer 0611 / 345 - 2240 zu melden.

