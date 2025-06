Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Kriminalpolizei ermittelt nach Schussabgabe +++ Auseinandersetzung im Rahmen von City Marathon +++ Erfolgloser Einbruch in Friseursalon +++ schwer verletzte Person bei Alleinunfall mit E-Scooter

1. Kriminalpolizei ermittelt nach Schussabgabe, Wiesbaden, Hollerbornstraße, 29.06.2025, 01.45 Uhr

(pl)In der Nacht zum Sonntag kam es vor einem Mehrfamilienhaus in der Hollerbornstraße zu einer Schussabgabe. Eine Hausbewohnerin wollte gegen 01:45 Uhr gerade die Haustür öffnen, als eine männliche Person auf sie zugekommen sei und mehrere Schüsse in ihre Richtung abgegeben habe. Nach den Schüssen sei der Unbekannte davongerannt und im Bereich der Hollerbornstraße / Eschbornstraße in einen weißen Kombi eingestiegen und anschließend geflüchtet. Die Geschädigte blieb unverletzt. Aufgrund des Sachverhaltes wurden umgehend zahlreiche Polizeikräfte vor Ort entsandt. Der betroffene Bereich wurde abgesperrt und eine umfangreiche Spurensuche durchgeführt. Gleichzeitig liefen intensive Fahndungsmaßnahmen nach dem flüchtigen Täter an. Diese verliefen bislang ohne Erfolg. Der Schütze wurde als ca. 1,75 Meter groß, kräftig und mit einem Bauchansatz beschrieben. Bekleidet sei er mit einer schwarzen Sturmhaube, einem schwarzen T-Shirt und einer schwarzen Hose gewesen.

Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen, insbesondere zu den möglichen Hintergründen des Vorfalles und dem noch unbekannten Täter, übernommen und bittet weitere Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls sowie hinweisgebende Personen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Auseinandersetzung im Rahmen von City Marathon, Wiesbaden, Wilhelmstraße, 28.06.2025, 20.00 Uhr

(pl)Im Rahmen des City Marathons kam es am Samstagabend in der Wilhelmstraße zu einer Auseinandersetzung. Zwei bislang unbekannte Männer waren gegen 20.00 Uhr in Höhe des Staatstheaters mit Sicherheitsdienstmitarbeitern aneinandergeraten. Hierbei sei ein 28-jähriger Mitarbeiter geschlagen und einem Kollegen das T-Shirt zerrissen worden. Einer der beiden Unbekannten wurde als ca. 1,75 Meter groß, muskulös, mit einem südländischen Erscheinungsbild und kurzen, schwarzen, lockigen Haaren beschrieben. Getragen habe er ein schwarzes T-Shirt, eine dunkelblaue Hose mit weißen Streifen an der Außenseite, schwarze Schuhe und eine weiße Umhängetasche. Der Zweite im Bunde soll längere dunkelblonde Haare gehabt und ein weißes T-Shirt sowie blaue Jeans getragen haben. Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls sowie hinweisgebende Personen werden gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 in Verbindung zu setzen.

3. Erfolgloser Einbruch in Friseursalon, Wiesbaden, Blücherplatz, Freitag, 27.06.2025, 22. 00 Uhr - Samstag, 28.06.2025, 07:30 Uhr

(se)In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen unbekannte Täter in einen Friseursalon am Blücherplatz in Wiesbaden ein. Dazu hebelten sie ein Metalltor auf und gelangten so zu einer Seitentür des Gebäudes, die sie ebenfalls gewaltsam öffneten. Danach ließen die Täter jedoch von der Tatausführung ab und flohen in unbekannte Richtung. Der Sachsachaden wird vorläufig auf 500 Euro geschätzt. Hinweise auf den oder die Täter ergeben sich bisher nicht, die Wiesbadener Kriminalpolizei bittet daher unter der Rufnummer (0611) 345-0 um Hinweise.

4. Schwer verletzte Person bei Alleinunfall mit E-Scooter, Wiesbaden, Dotzheim, Karl-Arnold-Straße, Sonntag, 29.06.2025, 17:50 Uhr

(se)Am Sonntagnachmittag stürzte ein 54-jähriger E-Scooter-Fahrer und verletzte sich dabei schwer. Der Mann verlor gegen 17.50 Uhr in der Karl-Arnold-Straße die Kontrolle aufgrund eines auf dem Wege liegenden Stockes und stürzte. Ein Krankenwagen brachte ihn zur Behandlung ins Krankenhaus. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der E-Scooter keinen aktuellen Versicherungsschutz hatte. Eine entsprechende Anzeige wurde gefertigt.

