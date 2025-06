POL-WI: E-Roller geraubt +++ Einbruch gescheitert +++ Keller aufgebrochen

Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

1. E-Roller geraubt,

Wiesbaden, Bahnhofstraße, 24.06.2025, 19:30 Uhr

(mv)Am Dienstag kam es in Wiesbaden zu einem Raub eines Elektrorollers.

Gegen 19:30 Uhr gerieten ein 23-jähriger und ein 29-jähriger Wiesbadener ersten Erkenntnissen zufolge in den Reisinger-Anlagen in Streit. Der 23-Jährige habe hierbei den E-Scooter des Kontrahenten ergriffen und mit Pfefferspray in Richtung des 29-Jährigen gesprüht. Der Täter habe zusätzlich ein Messer vorgehalten und sich schließlich mit dem erbeuteten Roller vom Tatort entfernt. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte dieser kurze Zeit später angetroffen und weiteren polizeilichen Maßnahmen unterzogen werden. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Zeuginnen und Zeugen der Tat werden gebeten sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

2. Einbruch gescheitert,

Wiesbaden, Freseniusstraße, 23.06.2025, 23:30 Uhr bis 24.06.2025, 08:15 Uhr

(mv)In der Nacht zum Dienstag versuchten Einbrecher in eine Wohnung in Wiesbaden einzubrechen.

Zwischen 23:30 Uhr und 08:15 Uhr versuchten die bislang unbekannten Täter durch das gewaltsame Öffnen einer Tür in das Innere einer Wohnung zu gelangen. Als dies misslang, flüchteten diese unerkannt vom Tatort.

Hinweise zur Tat, den Tätern oder verdächtigen Beobachtungen nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Keller aufgebrochen,

Wiesbaden, Blumenthalstraße, 22.06.2025, 15:00 Uhr bis 24.06.2025, 17:40 Uhr

(mv)In der Zeit von Sonntag bis Dienstag wurden in Wiesbaden Kellerabteile aufgebrochen.

Zwischen 15:00 Uhr am Sonntag und 17:40 Uhr am Dienstag gelangten Unbekannte in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Blumenthalstraße und gingen mehrere Kellerabteile an. Die Einbrecher konnten unerkannt vom Tatort entkommen.

Hinweise zur Tat, den Tätern oder verdächtigen Beobachtungen nimmt das 4. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 entgegen.

