Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Feuer gelegt +++ Würfe mit E-Scootern +++ Verbotenes Kraftfahrzeugrennen +++ Leichtkraftradrad entwendet

Wiesbaden (ots)

1. Feuer gelegt,

Wiesbaden, Semmelweisstraße, 20.06.2025, 22:45 Uhr und 22.06.2025, 20:35 Uhr

(mv)Am vergangenen Wochenende wurde in zwei Wohngebäuden in Wiesbaden ein Feuer entfacht.

Am Freitag um 22:45 Uhr legten Unbekannte im 5. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Semmelweisstraße ein Feuer und entkamen unerkannt vom Tatort. Am gestrigen Sonntag brannte es gegen 20:35 Uhr erneut in einem anderen Wohngebäude in der Semmelweisstraße. Hier brach das Feuer im Erdgeschoss aus. Die alarmierte Feuerwehr konnte die Feuer in beiden Fällen löschen. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde bei den Bränden niemand verletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu den Taten, Tätern oder verdächtigen Beobachtungen nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Würfe mit E-Scootern,

Mainz-Kastel, Bundesstraße 40, 24.06.2025, 00:40 Uhr

(mv)In der vergangenen Nacht warf ein Mann zwei Elektroroller von einer Brücke in Mainz-Kastel auf darunter verlaufende Bahngleise.

Gegen 00:40 Uhr am 24.06.2025 erhielt die Polizei die Meldung, dass soeben ein Mann zwei E-Scooter von der Theodor-Heuss-Brücke auf die darunter verlaufenden Gleise geworfen habe. Vor Ort konnte der mutmaßliche Werfer, ein 24-Jähriger aus Schwerin, sowie mehrere Zeuginnen und Zeugen angetroffen werden. Dem Wurf ging ersten Erkenntnissen ein verbaler Streit mit einer unbekannten Person voraus. Die Roller wurden durch den Wurf beschädigt. Gegen den 24-Jährigen wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Weitere Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich mit dem 2. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 in Verbindung zu setzen.

3. Verbotenes Kraftfahrzeugrennen,

Wiesbaden, Mainzer Straße, 21.06.2025, 16:20 Uhr

(mv)Am Samstagnachmittag kam es im Innenstadtbereich von Wiesbaden zu einem Kraftfahrzeugrennen.

Gegen 16:20 Uhr meldete ein Zeuge die rasante Fahrweise eines schwarzen Ford Mustang im Wiesbadener Innenstadtbereich. Auf der Mainzer Straße in Richtung Bundesautobahn soll der Fahrzeugführer sich mit einem nicht näher bekannten weißen Pick-Up ein Rennen geliefert haben. Der Ford setzte seine rasante Fahrt auf der Bundesautobahn 66 in Richtung Frankfurt fort und konnte schlussendlich auf einer Raststätte bei Eschborn durch die Polizei angehalten werden. Gegen den 40-jährigen Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verbotenen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet. Das Fahrzeug, der Führerschein und das Handy des Fahrers wurden beschlagnahmt. Darüber hinaus wurde gegen den Fahrer ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. Dieser führte im Fahrzeug einen Schlagring, ein verbotenes Messer und einen Schlagstock mit sich.

Zeuginnen und Zeugen der Tat, sowie Personen, die Hinweise zu dem bislang unbekannten Pick-Up geben können, werden gebeten, sich mit dem Regionalen Verkehrsdienst der Polizei Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

4. Leichtkraftrad entwendet,

Wiesbaden, Schiersteiner Straße, 20.06.2025, 16:00 Uhr bis 23.06.2025, 17:30 Uhr

(mv)Zwischen dem 20.06.2025 und 23.06.2025 entwendeten bislang unbekannte Täter ein Leichtkraftrad im Wiesbadener Rheingauviertel.

In der Zeit vom vergangenen Freitag um 16:00 Uhr bis zum gestrigen Montag um 17:30 Uhr kam es in der Schiersteiner Straße zu einer Entwendung eines Kraftrades. Die Diebe nahmen die weiße Mash 125 X-Ride der Marke Jinan Qingqi KR mit dem amtlichen Kennzeichen WI-KF 29 an sich und entkamen unerkannt vom Tatort.

Hinweise zur Tat, den Tätern oder verdächtigen Beobachtungen nimmt das 5. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 entgegen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell