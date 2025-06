Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Widerstand - DEIG eingesetzt +++ Rucksack aus PKW gestohlen +++ Keller aufgebrochen +++ Auseinandersetzung im Straßenverkehr +++ Einbrecher am Werk

Wiesbaden (ots)

1. Widerstand - DEIG eingesetzt,

Wiesbaden-Nordost, Richard-Wagner-Straße, 19.06.2025, 20:45 Uhr

(mv)Am Donnerstagabend leistete ein 22-jähriger Mann Widerstand gegen seine Festnahme.

Gegen 20:45 Uhr wurde die Polizei aufgrund familiärer Streitigkeiten in die Richard-Wagner-Straße gerufen. Einer der Beteiligten, der 22-jährige Mann, soll sich in einer psychischen Ausnahmesituation befunden haben und sprang unvermittelt von einem Balkon. Obwohl der 22-Jährige erhebliche Verletzungen erlitt, versuchte er zu fliehen und leistete Widerstand gegen seine Festnahme. Hierdurch wurde ein Polizist leicht verletzt. Auch musste ein Distanzelektroimpulsgerät ("sogenannter Taser") eingesetzt werden. Der 22-Jährige wurde vor Ort medizinisch versorgt und in eine Fachklinik gefahren. Der Polizist konnte seinen Dienst anschließend fortsetzen.

Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit dem 2. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 in Verbindung zu setzen.

2. Rucksack aus PKW gestohlen,

Wiesbaden, Moritzstraße, 18.06.2025, 0:00 Uhr bis 08:00 Uhr

(mv)In der Nacht zu Donnerstag drangen bislang unbekannte Täter in Wiesbaden in einen PKW ein.

Zwischen Mitternacht und 08:00 Uhr morgens gelangten die Diebe in der Moritzstraße auf ungeklärte Weise in den Innenraum eines schwarzen VW Polo. Sie entnahmen einen mit Kleidung sowie Wertgegenständen gefüllten Rucksack und entkamen unerkannt vom Tatort.

Hinweise zur Tat, den Tätern oder verdächtigen Beobachtungen nimmt das 5. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 entgegen.

3. Keller aufgebrochen,

Wiesbaden, Rüdesheimer Straße, 18.06.2025, 12:10 Uhr bis 12:30 Uhr

(mv)Am Mittag des 18.06.2025 brachen bislang unbekannte Täter in ein Kellerabteil im Wiesbadener Rheingauviertel ein.

Zwischen 12:10 Uhr und 12:30 Uhr drangen die Einbrecher in ein Mehrfamilienhaus in der Rüdesheimer Straße ein. Sie nahmen aus einem unverschlossenen Kellerabteil eine Axt an sich, um mit dieser anschließend ein weiteres Abteil aufzubrechen. Die Einbrecher erbeuteten neben der Axt ein schwarzes E-Bike der Marke Canyon mit der Modellbezeichnung Torque ON CF 9 und entkamen unerkannt vom Tatort.

Hinweise zur Tat, den Tätern oder verdächtigen Beobachtungen nimmt das 4. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 entgegen.

4. Auseinandersetzung im Straßenverkehr, Mainz-Amöneburg, Wiesbadener Landstraße, 19.06.2025, 05:00 Uhr

(mv)Am früher Donnerstagmorgen kam es in Wiesbaden-Amöneburg zu einem handfesten Streit im Straßenverkehr.

Nach ersten Erkenntnissen haben sich gegen 05:00 Uhr die Insassen eines PKW und ein Elektrorollerfahrer in der Wiesbadener Landstraße während der Fahrt gegenseitig beleidigt. Im Rahmen der Auseinandersetzung habe der PKW angehalten und zwei männliche Personen hinderten den Elektrorollerfahrer an der Weiterfahrt. Einer der Männer habe dem Rollerfahrer in das Gesicht geschlagen, woraufhin der PKW mit den Tätern geflohen sei. Der schlagende Täter kann als etwa 25 bis 30 Jahre alt, ca. 170 cm groß mit sportlicher Statur und heller Haut beschrieben werden. Er soll zerzauste hellbraune Haare, einen dünnen Vollbart, eine kurze Hose und ein schwarzes Tank-Top getragen haben.

Hinweise zu der Tat, den Tätern oder verdächtigen Beobachtungen nimmt das 5. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 entgegen.

5. Einbrecher am Werk,

Wiesbaden, 18.06.2025, 14:30 Uhr bis 19.06.2025, 01:40 Uhr

(mv) Von Mittwoch auf Donnerstag brachen bislang unbekannte Täter an zwei Örtlichkeiten in Wiesbaden in Wohnhäuser ein.

Zwischen 14:30 Uhr am Mittwoch und 01:40 Uhr am Donnerstag gelangten die Einbrecher in der Dantestraße durch die Wohnungstür in die dahinterliegenden Wohnräume. Die Täter konnten Schmuck erbeuten und unerkannt vom Tatort fliehen. In der Boelckestraße in Mainz-Kastel verschafften sich die Diebe durch das Aufbrechen eines Kellerfensters Zugang zu einem Einfamilienhaus. Die daraufhin ertönende Alarmanlage schlug die Täter ohne Beute in die Flucht.

Hinweise zu den Taten, den Tätern oder verdächtigen Beobachtungen nimmt die Kriminalpolizei Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell