Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pfefferspray eingesetzt +++ Einbrecher am Werk +++ PKW gestohlen +++ In Gewerbeobjekt eingebrochen

Wiesbaden (ots)

1. Pfefferspray eingesetzt,

Wiesbaden-Biebrich, Rathenauplatz, 17.06.2025, 12:25 Uhr

(mv)Am Dienstagmittag griff ein bislang unbekannter Täter einen 35-jährigen Mann in Wiesbaden-Biebrich an.

Der 35-Jährige wartete gegen 12:25 Uhr in der Straße "Rathenauplatz" auf einen Bus, als er von dem Angreifer zunächst beleidigt wurde. Unmittelbar folgend besprühte der Täter den Geschädigten mit Pfefferspray und floh vom Tatort. Der Angreifer kann als männlich, etwa 17 bis 23 Jahre alt und circa 175 cm groß beschrieben werden. Er habe ein "südländisches Erscheinungsbild" und dunkle Haare gehabt sowie einen Elektroroller mitgeführt. Er habe ein schwarzes T-Shirt, schwarze lange Hosen und eine schwarze Umhängetasche getragen.

Hinweise zur Tat, dem Täter oder verdächtigen Beobachtungen nimmt das 5. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2550 entgegen.

2. Einbrecher am Werk,

Wiesbaden, Hollerbornstraße, 16.06.2025 bis 17.06.2025, 10:20 Uhr

(mv)Zwischen Montag und Dienstag waren im Wiesbadener Rheingauviertel Einbrecher am Werk.

Die bislang unbekannten Täter brachen eine Terrassentür einer Gaststätte in der Hollerbornstraße auf, um anschließend durch diese in das Gebäude zu gelangen. Dort nahmen die Diebe Beute an sich und flohen unerkannt vom Tatort.

Hinweise zur Tat, den Tätern oder verdächtigen Beobachtungen nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. PKW gestohlen,

Wiesbaden-Bierstadt, Wartestraße, 16.06.2025, 19:30 Uhr bis 17.06.2025, 08:30 Uhr

(mv)In der Nacht von Montag auf Dienstag entwendeten bislang unbekannte Täter einen PKW in Wiesbaden-Bierstadt.

Zwischen 19:30 Uhr und 08:30 Uhr am darauffolgenden Morgen kam es in der Wartestraße zum Diebstahl eines PKW. Bei dem gestohlenen Fahrzeug handelt es sich um einen blauen VW Touran mit dem amtlichen Kennzeichen WI-BO 970.

Hinweise zur Tat, den Tätern oder dem Fahrzeug nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. In Gewerbeobjekt eingebrochen,

Wiesbaden-Kastel, Anne-Birle-Straße, 17.06.2025, 02:30 Uhr bis 05:30 Uhr

(mv)In den frühen Morgenstunden des vergangenen Dienstages brachen bislang unbekannte Täter in ein Gewerbeobjekt in Wiesbaden-Kastel ein.

Zwischen 02:30 Uhr und 05:30 Uhr hebelten die Einbrecher ein Fenster an dem Gebäude auf. Nachdem die Diebe in das Objekt eindrangen, durchwühlten diese Rollcontainer und gelangten an Beute. Mit dieser konnten die Täter unerkannt vom Tatort fliehen.

Hinweise zur Tat, den Tätern oder verdächtigen Beobachtungen nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell