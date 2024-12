Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch - Schmuck und Parfum entwendet

Werl (ots)

Am Dienstag den 10.12.2024 stellen Bewohner einen Einbruch in ihr Einfamilienhaus im Lüneburger Weg in Werl fest. Bisher unbekannte Täter zerstörten zwischen 15:30 Uhr und 19:50 Uhr das Glas einer Terassentür. Durch die beschädigte Tür drangen sie in das Haus ein und durchwühlten sämtliche Räume. Aus dem Wohnhaus wurden nach aktuellem Kenntnisstand Goldschmuck, Parfum und Sammlermünzen entwendet.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen machen können. Diese melden sich bei der Polizei in Werl unter der Telefonnummer 02941 91000 oder suchen die nächste Polizeidienststelle auf. (FL)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell