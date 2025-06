Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Räuber in die Flucht geschlagen +++ Dieb festgenommen +++ Kabeldiebe am Werk

Wiesbaden (ots)

1. Räuber in die Flucht geschlagen,

Wiesbaden-Biebrich, Elsa-Brändström-Straße, 16.06.2025, 22:15 Uhr

(mv)Am Montagabend versuchten bislang unbekannte Räuber Beute in Wiesbaden-Biebrich zu machen.

Gegen 22:15 Uhr näherten sich einem 50-jährigen Mann in der Elsa-Brändström-Straße drei Täter und versuchten unter Gewaltanwendung und Drohungen seinen Rucksack und Geldbörse zu erbeuten. Das Einschreiten von Anwohnern schlug die Täter schlussendlich in die Flucht. Die Täter können als männlich, etwa 20 bis 25 Jahre alt, mit schwarzen Haaren beschrieben werden. Alle drei sollen Jeans, T-Shirts und Mund-Nasenbedeckungen mit Motiven getragen haben. Zwei der Täter sollen einen Vollbart und der weitere einen Dreitagebart getragen haben.

Hinweise zur Tat, den Tätern oder verdächtigen Beobachtungen nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Dieb festgenommen,

Wiesbaden-Biebrich, Weihergasse, 16.06.2025, 22:25 Uhr

(mv)In der Nacht von Montag auf Dienstag konnte in Wiesbaden-Biebrich ein Dieb bei der Tat beobachtet und festgenommen werden.

Gegen 22:25 Uhr meldeten Anwohner einen Mann, welcher sich in der Weihergasse an einem geparkten PKW zu schaffen machte. Dieser durchwühlte den PKW und flüchtete ohne Beute vom Tatort. Im Rahmen der Fahndung nach dem flüchtigen Täter konnten die Polizeikräfte unter Einsatz eines Diensthundes in der Nähe des Tatortes einen 37 Jahre alten Tatverdächtigen festnehmen. Der 37-Jährige wurde bei der Festnahme leicht verletzt. Gegen den Festgenommenen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

3. Kabeldiebe am Werk,

Wiesbaden-Kostheim, Hochheimer Straße, 13.06.2025, 17:00 Uhr bis 16.06.2025, 08:00 Uhr

(mv)Am vergangenen Wochenende machten Diebe in einem in Wiesbaden-Kostheim gelegenen Rohbau Beute.

Die bislang unbekannten Täter begaben sich zwischen dem 13.06.2025 um 17:00 Uhr und dem 16.06.2025 um 08:00 Uhr auf das umzäunte Baustellengelände in der Hochheimer Straße. Dort durchtrennten die Diebe Stromleitungen, um diese anschließend zu entwenden. Die Täter entkamen unerkannt vom Tatort.

Hinweise zur Tat, den Tätern oder verdächtigen Beobachtungen nimmt das 3. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

