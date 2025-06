Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: 20-Jähriger beraubt +++ Auseinandersetzungen +++ Einbrecher zugange

Wiesbaden (ots)

1. 20-Jähriger beraubt,

Wiesbaden, Wilhelmstraße, 15.06.2025, 01.50 Uhr

(pl)In der Wilhelmstraße wurde in der Nacht zum Sonntag ein 20-jähriger Mann beraubt. Nach Angaben des 20-Jährigen sei er gegen 01.50 Uhr vor einem Fitnessstudio mit einer unbekannten Frau in ein Gespräch gekommen und im weiteren Verlauf von ihrem männlichen Begleiter niedergeschlagen und getreten worden. Währenddessen seien dem Geschädigten das Handy, die Geldbörse und die Armbanduhr entwendet worden. Als ein 21-jähriger Mann dem Angegriffenen helfen wollte, wurde dieser ebenfalls von dem Unbekannten geschlagen. Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls sowie hinweisgebende Personen werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

2. Auseinandersetzung auf dem Dach von Einkaufszentrum, Wiesbaden, Bahnhofsplatz, 13.06.2025, 21.00 Uhr

(pl)Am Freitagabend wurde ein 31-jähriger Mann auf dem Dach des Einkaufszentrums am Bahnhofsplatz von zwei unbekannten Tätern angegriffen. Nach Angaben des Geschädigten sei er gegen 21.00 Uhr von zwei Unbekannten nach Zigaretten gefragt worden. Als der 31-Jährige die beiden daraufhin aufgefordert habe, sich zu entfernen, sollen diese ihn mit Schlägen attackiert haben. Einer der beiden Angreifer wurde als ca. 20 Jahre alt, etwa 1,85 Meter groß, mit schwarzen Haaren (Mittelscheitel und nach hinten gegelt), einem Dreitagebart und einer Zahnspange beschrieben. Getragen habe er eine dunkelgrüne Jacke, darunter eine schwarze Bauchtasche, eine schwarze Jogginghose und dunkle Turnschuhe. Der zweite Angreifer soll etwa 20 Jahre alt sowie ca. 1,60 Meter groß gewesen sein und kurz rasierte Haare sowie einen schwarzen Vollbart gehabt haben. Er sei mit einem schwarzen T-Shirt, einer schwarzen Bauchtasche, schwarzen kurzen Shorts und schwarzen Schuhen bekleidet gewesen. Hinweise nimmt das Haus des Jugendrechts unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. 15-Jähriger attackiert,

Wiesbaden-Schierstein, Zehntenhofstraße, 15.06.2025, 19.30 Uhr

(pl)Drei Jugendliche haben am Sonntagabend in Schierstein einen 15-jährigen Jungen angegriffen. Der 15-Jährige wurde gegen 19.30 Uhr auf einem Fußweg zwischen der Zehntenhofstraße und der Christian-Bücher-Straße von dem Trio angesprochen. Als der Geschädigte nicht darauf reagiert habe und sich entfernen wollte, sei er attackiert worden. Der Angegriffene konnte schließlich flüchten und in Richtung Zehntenhofstraße davonlaufen. Das Trio wurde als ca. 15-18 Jahre alt beschrieben. Einer habe dunkelblonde Haare, sei normal gebaut und etwa 1,75 groß. Ein weiterer soll ein "südländisches" Erscheinungsbild gehabt haben und ca. 1,70-1,75 Meter groß gewesen sein. Der Dritte, welcher sich im Hintergrund aufgehalten habe, soll dunkle, längere, zum Zopf gebundene Haare gehabt haben und schlank sowie ca. 1,85 Meter groß gewesen sein. Hinweise nimmt das Haus des Jugendrechts unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Von Personengruppe geschlagen,

Wiesbaden, Wilhelmstraße, 15.06.2025, 00.25 Uhr

(pl)Ein 18-jähriger Mann wurde in der Nacht zum Sonntag in der Wilhelmstraße von einer Personengruppe attackiert und leicht verletzt. Fünf unbekannte männliche Täter sollen den Geschädigten gegen 00.25 Uhr geschlagen haben und anschließend in Richtung der Straße "An den Quellen" geflüchtet sein. Die Angreifer konnten nicht beschrieben werden. Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer (061) 345-2140 entgegen.

5. Blumenkübel gestohlen und versucht in Gaststätte einzubrechen, Wiesbaden, Schubertstraße, 12.06.2025, 22.00 Uhr bis 23.00 Uhr

(pl)Am Donnerstagabend hatten es Diebe auf die vor einer Gaststätte in der Schubertstraße stehenden Blumenkübel abgesehen. Damit nicht genug, versuchten sie anschließend auch noch in die Lokalität einzubrechen. Die Täter entwendeten zwischen 22.00 Uhr und 23.00 Uhr fünf Blumenkübel im Gesamtwert von rund 1.000 Euro, nachdem sie zuvor den Inhalt entleert hatten und machten sich anschließend erfolglos mit einem Hebelwerkzeug an der Zugangstür des Lokals zu schaffen. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

6. Einbrecher ohne Beute geflüchtet,

Wiesbaden-Biebrich, Volkerstraße, 13.06.2025, 20.20 Uhr

(pl)Am Freitagabend wurde der Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Volkerstraße in Biebrich festgestellt. Die Einbrecher drangen in einem unbekannten Tatzeitraum durch eine aufgehebelte Terrassentür in das Haus ein, durchsuchten die Räumlichkeiten und ergriffen dann aber unverrichteter Dinge und ohne Beute wieder die Flucht. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

7. Einbruch in Einfamilienhaus,

Wiesbaden-Bierstadt, Schreberweg, 13.06.2025, 19.00 Uhr bis 14.06.2025, 13.30 Uhr

(pl)In Bierstadt wurde in der Nacht zum Samstag ein Einfamilienhaus im Schreberweg von Einbrechern heimgesucht. Die Täter hebelten zunächst das rückwärtige Gartentor auf und drangen dann durch eine gewaltsam geöffnete Terrassentür in das Gebäude ein. Hier durchsuchten sie die Räumlichkeiten und machten sich an einem aufgefundenen Wertgelass zu schaffen. Nachdem es ihnen schließlich gelungen war, dieses zu öffnen, mussten sie feststellen, dass sich keine Wertsachen darin befanden, woraufhin sie die Flucht antraten. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

8. Einbruch in Friseursalon gescheitert, Wiesbaden-Westend, Blücherstraße, 06.06.2025, 19.30 Uhr bis 15.06.2025, 12.00 Uhr

(pl)In den vergangenen Tagen versuchten unbekannte Täter erfolglos, in einen Friseursalon in der Blücherstraße einzubrechen. Die Einbrecher machten sich während der urlaubsbedingten Abwesenheit der Inhaberin zwischen Freitag, dem 06.06.2025 und Sonntag, dem 15.06.2025 an der Eingangstür des Geschäftes zu schaffen. Die Tür hielt jedoch dem Einbruchsversuch stand, so dass die Täter unverrichteter Dinge die Flucht ergriffen. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell