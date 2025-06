POL-WI: Drei Jugendliche aus Jugendeinrichtung vermisst

Wiesbaden (ots) - 1. Versuchter Straßenraub, Wiesbaden, Adolfsallee, 10.06.2025, 18.35 Uhr (pl)In Wiesbaden ist am Dienstagabend ein 13-jähriger Junge ins Visier eines Straßenräubers geraten. Ein etwa 16 Jahre alter Jugendlicher versuchte gegen 18.35 Uhr in der Adolfsallee den 13-Jährigen zu berauben. Der Räuber griff den Jungen an und forderte die Herausgabe des ...

