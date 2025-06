Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Versuchter Straßenraub +++ Volvo gestohlen +++ Einbruch in Restaurant +++ E-Bike entwendet

Wiesbaden (ots)

1. Versuchter Straßenraub,

Wiesbaden, Adolfsallee, 10.06.2025, 18.35 Uhr

(pl)In Wiesbaden ist am Dienstagabend ein 13-jähriger Junge ins Visier eines Straßenräubers geraten. Ein etwa 16 Jahre alter Jugendlicher versuchte gegen 18.35 Uhr in der Adolfsallee den 13-Jährigen zu berauben. Der Räuber griff den Jungen an und forderte die Herausgabe des mitgeführten Bargeldes und des Handys. Der Geschädigte kam dieser Aufforderung jedoch nicht nach. Der gescheiterte Täter wurde von dem Jungen als ca. 16 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, mit einem leichten Oberlippenbart und einem roten Trainingsanzug sowie einer "Gucci"-Kappe bekleidet beschrieben. Er sei in Begleitung mehrerer Jugendlicher gewesen. Mögliche Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls sowie Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Haus des Jugendrechts unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

2. Volvo gestohlen,

Wiesbaden, Pfälzer Straße, Montag, 09.06.2025, 18 Uhr bis Dienstag, 10.06.2025, 13 Uhr

(da)In den vergangenen Tagen wurde in Wiesbaden ein Auto gestohlen. Der rote Volvo P121 stand seit Montag um 18 Uhr in der Pfälzer Straße. Als der Besitzer am Dienstagmittag gegen 13 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, musste er feststellen, dass es verschwunden war. Unbekannte hatten es zwischenzeitlich entwendet. Die Polizei fahndet nun nach dem Volvo, an dem zuletzt die Kennzeichen "WI-SU 847 H" angebracht waren. Mögliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Einbruch in Restaurant,

Wiesbaden, Klarenhaler Straße, Dienstag, 10.06.2025

(da)Am Dienstag kam es zu einem Einbruch in ein Restaurant im Rheingauviertel. Die Betreiber der Lokalität in der Klarenthaler Straße mussten gegen 8 Uhr feststellen, dass sie Opfer von Einbrechern geworden waren. Diese hatten in der Nacht die Türen aufgehebelt und die Lagerräume nach Wertgegenständen durchsucht. Im Anschluss flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Zurück blieb ein Schaden in Höhe eines vierstelligen Betrags. Ob etwas gestohlen wurde, ist bislang noch Gegenstand der Ermittlungen. Mögliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. E-Bike entwendet,

Wiesbaden-Dotzheim, Oberer Wingertsweg, 09.06.2025, 18.00 Uhr bis 10.06.2025, 09.00 Uhr

(pl)In der Nacht zum Dienstag wurde in der Straße "Oberer Wingertsweg" in Dotzheim ein E-Bike gestohlen. Das gelbe Cargobike der Marke "Larry vs. Harry" war verschlossen auf dem Grundstück eines Wohnhauses abgestellt. Hinweise nimmt das 4. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 entgegen.

