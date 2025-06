Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Auseinandersetzung im Straßenverkehr +++ Kontrollmaßnahmen in Biebrich +++ Widerstand gegen Stadtpolizisten +++ Einbrecher am Werk

Wiesbaden (ots)

1. Auseinandersetzung im Straßenverkehr, Wiesbaden-Bierstadt, Nauroder Straße, 05.06.2025, 17:45 Uhr

(mv)Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer schlug gestern Nachmittag während einer Auseinandersetzung in Wiesbaden-Bierstadt einen Autofahrer. Der 21-jährige Autofahrer war gegen 17:45 Uhr in der Nauroder Straße unterwegs, als er einen Fahrradfahrer auf den vorhandenen Radweg hinwies. Im Rahmen der darauf folgenden Auseinandersetzung soll der Fahrradfahrer dem Autofahrer Gewalt angedroht und schließlich zugeschlagen haben. Der Radler sei männlich, von kräftiger Statur, ca. 40 Jahre alt und mit einem blauen T-Shirt, schwarzer Fahrradhose sowie einer bunten Skibrille bekleidet gewesen. Hinweise zur Tat, dem Täter oder verdächtigen Beobachtungen nimmt das 4. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 entgegen.

2. Kontrollmaßnahmen in Biebrich,

Wiesbaden, Schiersteiner Straße, Donnerstag, 05.06.2025, 07:00 Uhr bis 07:30 Uhr,

(jr)Am Donnerstagmorgen kontrollierten Einsatzkräfte die ordnungsgemäße Nutzung eines Sonderfahrstreifens in der Schiersteiner Straße in Wiesbaden.

Im Rahmen der halbstündigen Kontrollmaßnahmen in Fahrtrichtung Konrad-Adenauer-Ring konnten insgesamt sechs Kraftfahrzeuge festgestellt werden, welche verbotswidrig den Sonderfahrstreifen nutzten. Die am Steuer sitzenden Personen wurden im Zuge der Kontrolle verwarnt, durften ihre Fahrt im Anschluss fortsetzen.

3. Widerstand gegen Stadtpolizisten,

Wiesbaden, Rathausstraße, Donnerstag, 05.06.2025, 12:05 Uhr,

(jr)Am Donnerstagmittag leistete ein 43-jähriger Mann in der Rathausstraße in Wiesbaden Widerstand gegen einen Stadtpolizisten. Der 43-Jährige hatte seinen PKW vor einer Feuerwehrzufahrt geparkt. In Folge der daraus resultierenden Maßnahmen der Stadtpolizei kam es zur einer Widerstandshandlung bei welcher beide Personen leicht verletzt wurden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls unter 0611 / 345 - 0 um Hinweise.

4. Einbrecher am Werk,

Wiesbaden, Schützenstraße, Nerotal, Dotzheimer Straße, Mittwoch, 04.06.2025, 04:30 Uhr bis Donnerstag, 05.06.2025, 07:40 Uhr,

(jr)Zwischen Mittwoch und Donnerstag waren Einbrecher dreimal in Wiesbaden zu Gange.

Am Donnerstag wurde die Polizei über einen Einbruchsversuch in ein Einfamilienhaus in der Schützenstraße informiert. Demnach machten sich zwei Einbrecher bereits am frühen Mittwochmorgen an einer Eingangstür eines Hauses zu schaffen, bis sie die Kameraüberwachung bemerkten und von ihrem Vorhaben absahen. Die Männer flohen im Anschluss in unbekannte Richtung. Die Täter können folgendermaßen beschrieben werden: Der erste Täter trug eine blaue Jeans, einen dunklen Kapuzenpullover mit weißem Schriftzug, schwarze Sneaker und eine dunkelrote Umhängetasche.

Der zweite Täter war vermutlich zwischen 18 und 25 Jahre alt, hatte dunkle, lockige Haare. Er trug eine blaue Jeans, ein dunkles Sweatshirt und dunkelgraue Schuhe.

Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen war eine Arztpraxis im Nerotal das Ziel von Einbrechern. Die bislang unbekannten Täter gelangten über ein Gerüst auf der Hausrückseite zur im ersten Obergeschoss gelegenen Praxis. Über ein Fenster verschafften sich die Täter Zutritt zu den Räumlichkeiten und durchsuchten diese. Im Anschluss entfernten sich die Diebe mit dem erbeuteten Schmuck in unbekannte Richtung.

Unbekannte suchten zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen eine weitere Arztpraxis in der Dotzheimer Straße auf. Die Einbrecher versuchten hier die Eingangstür zur Praxis aufzuhebeln, die Tür hielt stand, sodass es beim Versuch blieb. Die Täter entfernten sich im Anschluss unerkannt von der Örtlichkeit. Die Kriminalpolizei hat in allen drei Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0611 / 345 - 0 um Hinweise.

