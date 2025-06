Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Polizeieinsatz vor Mehrfamilienhaus +++ Spontanversammlung im Zufahrtsbereich von US-Liegenschaft +++ Israelische Flagge beschädigt +++ Brennende Mülltonne +++ Bushaltestellen mit Farbe beschmiert

Wiesbaden (ots)

1. Polizeieinsatz vor Mehrfamilienhaus in Delkenheim, Wiesbaden-Delkenheim, Taunusring, 09.06.2025, 15.35 Uhr

(pl)Am Montagnachmittag kam es aufgrund einer Auseinandersetzung zwischen einem 51-jährigen Mann und einer 35 Jahre alten Frau vor einem Mehrfamilienhaus in Delkenheim zu einem Polizeieinsatz. Gegen 15.35 Uhr ging bei der Polizei die Meldung über ein lautstark streitendes Pärchen ein. Beide Personen seien blutend aus einem Wohnhaus im Taunusring gekommen und die Frau würde anfangen, sich zu entkleiden. Unmittelbar entsandte Polizeistreifen konnten das Pärchen vor Ort antreffen und zwecks erforderlicher Maßnahmen mit zur Dienststelle nehmen. Gegen die vorläufige Festnahme setzte sich die 35-Jährige zur Wehr und trat nach einer eingesetzten Polizeibeamtin. Ersten Erkenntnissen zufolge waren die beiden zuvor in einer Wohnung des Mehrfamilienhauses in eine Auseinandersetzung geraten, bei welcher auch ein Messer zum Einsatz gekommen sein soll. Der hierdurch verletzte 51-Jährige wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht und Ermittlungsverfahren gegen beide Beteiligte eingeleitet. Die bei der Widerstandshandlung angegangene Polizeibeamtin wurde nicht verletzt.

2. Spontanversammlung im Zufahrtsbereich von US-Liegenschaft, Mainz-Kastel, Ludwig-Wolker-Straße, 10.06.2025, 06.50 Uhr

(pl)Am Dienstagmorgen kam es im Bereich der Ludwig-Wolker-Straße in Mainz-Kastel im Einfahrtsbereich der US-Liegenschaft zu einer Spontanversammlung gegen eine Raketenstationierung. Etwa 30 Personen fanden sich gegen 06.50 Uhr in der Einfahrt ein und musizierten dort, wodurch die Zufahrt blockiert wurde. Kräfte der Polizei und ein Verantwortlicher der Versammlungsbehörde der Landeshauptstadt Wiesbaden kamen vor Ort. Es folgten vereinzelte Personalienfeststellungen, Lautsprecherdurchsagen und entsprechende Verkehrsmaßnahmen. Gegen 08.00 Uhr packten die Teilnehmenden ihre Instrumente ein, machten die Zufahrt wieder frei und zogen weiter in Richtung einerangemeldeten Kundgebung am Paulusplatz in Mainz-Kastel.

3. Israelische Flagge beschädigt,

Wiesbaden, Schlossplatz, 10.06.2025, 01.30 Uhr

(pl)In der Nacht zum Dienstag wurde eine am Hessischen Landtag angebrachte israelische Flagge beschädigt. Eine unbekannte Person setzte die Flagge gegen 01.30 Uhr in Brand. Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes wurde auf die Tat aufmerksam und konnte noch einen auffallend kleinen, komplett schwarz gekleideten Mann in Richtung Dernsches Gelände flüchten sehen. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung nach dem flüchtigen Täter verlief ohne Erfolg. Die Ermittlungen hat das Kommissariat für Staatsschutzangelegenheiten übernommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 345-0 um Hinweise.

4. Brennende Mülltonne,

Wiesbaden, Ellenbogengasse, 08.06.2025, 06.30 Uhr bis 06.35 Uhr

(pl)In der Ellenbogengasse brannte am frühen Sonntagmorgen eine Mülltonne. Das Feuer wurde gegen 06.30 Uhr festgestellt. Durch die starke Hitzeeinwirkung wurde auch noch die Fensterscheibe eines unmittelbar daneben befindlichen Gebäudes beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

5. Verkaufsstand durch Feuer beschädigt, Mainz-Kastel, Steinern Straße, 09.06.2025, 21.00 Uhr

(pl)Am Montagabend haben unbekannte Täter in der Steinern Straße einen Verkaufsstand durch Feuer beschädigt. Es wurden eine Plane sowie ein Brett in Mitleidenschaft gezogen und hierdurch ein Gesamtschaden von mehreren Hundert Euro verursacht. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

6. Bushaltestellen mit Farbe beschmiert, Wiesbaden, Mainzer Straße, 07.06.2025, 15.00 Uhr bis 08.06.2025, 10.00 Uhr

(pl)Unbekannte Täter haben zwischen Samstagnachmittag und Sonntagvormittag im Bereich der Mainzer Straße zwei Bushaltestellen mit Graffiti besprüht. Der durch die Farbschmierereien angerichtete Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Haus des Jugendrechts unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell