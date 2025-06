Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Rucksack entrissen und geschubst +++ Ladendieb und dessen Begleiter werden handgreiflich +++ Festnahme nach Vandalismus +++ Fahrradfahrer mit Pfefferspray besprüht +++ Auto aus Parkhaus gestohlen

1. Rucksack entrissen und geschubst,

Wiesbaden, Nixenstraße, 11.06.2025, 19.40 Uhr

(pl)In der Nixenstraße wurde am Mittwochabend ein 10-jähriger Junge beraubt. Ein Mann soll sich dem Jungen gegen 19.40 Uhr von hinten genähert und ihm gewaltsam den Rucksack von der Schulter gerissen haben. Als sich der 10-Jährige wehren wollte, habe der Räuber das Kind zu Boden geschubst und sei mit der Beute in Richtung Dotzheimer Straße davongerannt. Der Täter wurde als etwa 30-40 Jahre alt, ca. 1,80 Meter groß, kräftig, mit kurzen Haaren sowie einem "Ziegenbart" beschrieben. Getragen habe er eine Jacke, eine rot-schwarze, kurze Hose und Badeschlappen. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Ertappter Ladendieb und dessen Begleiter werden handgreiflich, Wiesbaden, Bahnhofsplatz, 11.06.2025, 20.40 Uhr

(pl)Ein ertappter Ladendieb und dessen Begleiter haben am Mittwochabend den Ladendetektiv eines Geschäftes im Einkaufszentrum am Bahnhofsplatz angegriffen. Ein Mann wurde gegen 20.40 Uhr von dem Detektiv dabei erwischt, wie er ohne zu bezahlen mit mehreren Artikeln den Einkaufsmarkt verließ. Als der Mitarbeiter dem Dieb daraufhin hinterhereilte und ihn auf einer Rolltreppe zur Rede stellen wollte, wurde er von diesem und im weiteren Verlauf auch noch von dessen Begleitern attackiert und leicht verletzt. Bereits einen Tag zuvor war schon ein weiterer Ladendetektiv Opfer aggressiver Ladendiebe geworden. Auch in diesem Fall hatte der Detektiv die Verfolgung eines ertappten Ladendiebes aufgenommen und wurde dann gegen 15.00 Uhr auf dem Dach des Einkaufszentrums von dessen Begleiter angegriffen.

Die Beschreibung der ertappten Diebe ist in beiden Fällen ähnlich. Er wurde jeweils als 16-25 Jahre alt, etwa 1,70-1,80 Meter groß, mit einem "südländischen" Erscheinungsbild und einer roten Kappe, einer schwarzen Hose sowie schwarzen Turnschuhen bekleidet beschrieben. Am Mittwoch habe der Täter einen roten Pullover und am Dienstag eine schwarze Jacke getragen. Die beiden am Mittwoch agierenden Begleiter des Diebes sollen etwa 18 Jahre alt sowie ca. 1,75 Meter groß gewesen sein und ein "südländisches Erscheinungsbild sowie kurze, schwarze Haare gehabt haben. Der Angreifer vom Dienstag konnte nicht näher beschrieben werden.

Hinweise zu beiden Fällen nimmt das Haus des Jugendrechts unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Festnahme nach Vandalismus,

Wiesbaden, Westend, Walramstraße, Donnerstag, 12.06.2025, 1 Uhr

(da)Am frühen Donnerstagmorgen nahm die Polizei in Wiesbaden einen Mann fest, der zuvor mehrere Autos beschädigt hatte. Zeugen hatten gegen 1 Uhr gemeldet, dass eine Person in der Walramstraße gegen mehrere Autos geschlagen habe. Einsatzkräfte konnten kurze Zeit später einen 34-Jährigen festnehmen, der für die Taten in Betracht kommt. Ersten Ermittlungen zufolge wurden insgesamt drei Fahrzeuge beschädigt und dabei ein Schaden von mehreren tausend Euro verursacht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann entlassen. Gegen ihn wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt.

4. Fahrradfahrer mit Pfefferspray besprüht, Wiesbaden, Nordost, Begasweg, Mittwoch, 11.06.2025, 11 Uhr

(da)Am Mittwoch wurde ein Fahrradfahrer in Wiesbaden mit Pfefferspray besprüht. Gegen 18 Uhr befand sich der 65-Jährige mit seinem Fahrrad im Begasweg, als ihm ein bislang unbekannter Mann entgegenkam. Dieser habe ihn dann grundlos vom Rad geschubst und mit Pfefferspray besprüht. Anschließend sei der Mann in unbekannte Richtung davongelaufen. Er wurde als 20 bis 30 Jahre alt, dunkel gekleidet und mit dunklen Haaren beschrieben. Sollten Sie den Vorfall beobachtet haben, nimmt das 1. Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345 2140 Ihre Hinweise entgegen.

5. Auto aus Parkhaus gestohlen,

Wiesbaden, Südost, Bahnhofsplatz, Dienstag, 27.05.2025, 15 Uhr bis Freitag, 30.05.2025, 13.30 Uhr

(da)In den vergangenen Tagen wurde ein Auto aus einem Wiesbadener Parkhaus gestohlen. Der graue VW T-Roc einer Autovermietung war seit dem 27. Mai in dem Parkhaus am Bahnhofsplatz geparkt. Am 30. Mai fiel den Verantwortlichen auf, dass von dem Auto jede Spur fehlte. Die Polizei fahndet nun nach dem Fahrzeug, an dem zuletzt die Kennzeichen "M-RC 5941" montiert waren. Mögliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

