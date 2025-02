Polizei Bochum

POL-BO: Zwei Raubdelikte in Herne: Ein Tatverdächtiger (31) ist festgenommen, zwei weitere sind flüchtig - Zeugen gesucht

Herne (ots)

Gleich zwei Raubdelikte ereigneten sich am Sonntag, 23. Februar, in Herne. In einem Fall nahmen Polizeibeamte einen Tatverdächtigen (31) fest, in einem anderen sind zwei Täter noch flüchtig.

Der erste Vorfall ereignete sich gegen 16.15 Uhr in Höhe der Hauptstraße 13 in Herne-Eickel. Ein 20-jähriger Mann aus Leipzig stieg an der Haltestelle "Eickel Kirche" aus einer Straßenbahn der Linie 306 aus. Zwei Unbekannte folgten ihm aus der Bahn und sprachen ihn an. Unter der Androhung von Gewalt forderten sie den Leipziger zur Herausgabe von Bargeld auf. Anschließend flüchtete das Duo in Gehrichtung Bochum.

Der 20-Jährige blieb unverletzt.

Nach Zeugenangaben seien die flüchtigen Täter männlich, "südländisch" und ca. 180 bis 185 cm groß. Beide haben schwarze Haare und seien dunkel gekleidet gewesen. Einer habe auffallend viele Pickel im Gesicht und einen Schlüsselbund mit einer Vape getragen. Der andere habe einen Dreitagebart, lockige Haare und eine Kappe getragen.

Das Herner Kriminalkommissariat bittet unter den Rufnummern 0234 909-8505 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Der zweite Sachverhalt ereignete sich gegen 21.50 Uhr in Herne-Sodingen. In Höhe der Mont-Cenis-Straße 194 bedrohte ein 31-Jähriger zwei Herner (22, 23) mit einem Schlagring und forderte die Herausgabe ihrer Wertgegenstände. Um seiner Drohung Nachdruck zu verleihen, deutete er auf ein Messer, welches er am Hosenbund trug. Aus bislang ungeklärter Ursache ließ der Täter von den Männern ab und flüchtete ohne Beute.

Kurze Zeit später stellten Polizeibeamte den Tatverdächtigen (31, aus Herne) in Tatortnähe und nahmen ihn vorläufig fest.

Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

