Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Handtasche aus Auto gestohlen

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Unbekannte Täter haben am Samstagnachmittag in der Johannisstraße einen Pkw aufgebrochen. Nach Angaben der betroffenen Fahrzeughalterin stellte sie ihren Opel Astra gegen 13 Uhr auf dem Parkplatz am Friedhof ab und verließ den Wagen.

Als sie eine gute Stunde später zurückkehrte, stellte die Frau fest, dass in der Zwischenzeit jemand die Scheibe auf der Fahrerseite eingeschlagen und ihre Handtasche gestohlen hatte, die im Innenraum lag. Zur Beute der Täter gehörten außer der Tasche etwas Bargeld, Personalausweis, Führerschein, Fahrzeugschein und ein Mobiltelefon. Der angerichtete Sachschaden dürfte allerdings höher sein als der Gesamtwert der erbeuteten Gegenstände.

Die Polizei sucht Zeugen, die im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0631 369-14199. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell