POL-PPWP: Jugendliche klauen Getränke

Kaiserslautern (ots) - Eine Frau meldete am Mittwochabend einen Exhibitionisten in der Wagnerstraße. Auf ihrem Weg zu einem Fitnessstudio fiel ihr der Unbekannte gegen 20:45 Uhr an der Ecke zur Löwenstraße auf. Nach ihren Angaben folgte ihr der Mann, dabei hatte er seine Hose ein Stück heruntergezogen und sein Geschlechtsteil der Frau gegenüber entblößt. Im Fitnessstudio sprach die 20-Jährige andere Personen an, ...

mehr