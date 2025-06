Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Kicken für den guten Zweck

Queidersbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Zum zwölften Mal sind am Mittwochabend (4. Juni) die Auswahlmannschaft des Polizeipräsidiums Westpfalz und die Traditionsmannschaft des 1. FC Kaiserslautern gegeneinander angetreten. Nach längerer Pause standen sich die Polizei-Kicker und die FCK-"Oldies" erstmals wieder zum Benefizfußballspiel gegenüber, diesmal auf dem Sportgelände in Queidersbach. Den sportlichen Wettkampf entschieden die ehemaligen Profi-Fußballer des FCK mit 2:3 für sich, nachdem das Polizei-Team zwischenzeitlich sogar mit 2:1 in Führung gegangen war.

Rund 600 Zuschauer waren - trotz "Fritz-Walter-Wetter" - nach Queidersbach gekommen und sahen ein flottes, spannendes Spiel. Darüber hinaus rundete ein buntes Rahmenprogramm den unterhaltsamen Abend ab. Unter anderem zeigten Diensthundeführer zusammen mit ihren vierbeinigen Streifenpartnern in der Halbzeitpause Auszüge ihres Trainingsprogramms. Und die Polizeidrohne kam anschließend auch noch zum Einsatz.

Beliebt war auch das ausgestellte Polizei-Motorrad, das immer wieder - vor allem für die kleinen Besucher - als Fotomotiv diente, während sich die großen Besucher am benachbarten Info-Stand mit Informationen zu allen möglichen polizeilichen Themen, insbesondere zu Ausbildung und Studium, versorgten. Auch an den Essens-, Getränke- und Kuchenständen herrschte reger Betrieb. Der Gesamterlös des Abends fließt zusammen mit den eingegangenen Spenden an die Kinder- und Jugendklinik des Westpfalz-Klinikums in Kaiserslautern. Wir bedanken uns bei allen Besucherinnen und Besuchern, die mit ihrem Umsatz, Trinkgeldern sowie den gespendeten Beträgen dafür gesorgt haben, dass eine schöne Summe zusammenkam.

Hintergrund der Benefizspiele ist ein Gedanke, den sich die Organisatoren in Bremen abgeschaut haben: Als Dankeschön des Fußballclubs an die Polizei für die geleistete Arbeit bei den Heimspielen in der abgelaufenen Saison. In den bisherigen Aufeinandertreffen ging meistens die jeweilige FCK-Elf als sportlicher Sieger vom Platz. Erst einmal konnte die Polizei-Auswahl eine Partie für sich entscheiden (beim 4:2 im Jahr 2016); einmal blieb es beim Unentschieden (beim 3:3 im Jahr 2018). Die Herausforderung zur spielerischen "Revanche" kann hoffentlich wieder nach dem Ende der nächsten Saison ausgetragen werden. |cri

