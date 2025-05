Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Die Bundespolizei - gefragte Tierretter im Einsatz

Paderborn/Altenbeken (ots)

Gleich zwei Einsätze mit Tieren im Gleisbereich hatten die Einsatzkräfte des Bundespolizeireviers Paderborn zu bewältigen.

Am Freitagnachmittag (16. Mai) haben Bahnmitarbeiter am Bahnhof in Altenbeken einen herrenlosen Hund gemeldet, der in den Gleisen lief. Zeugen lockten ihn kurz vor der nächsten Zugfahrt aus dem Gleis und übergaben ihn an die Bundespolizisten. Der Besitzer des freundlichen Mischlings ohne Halsband war nicht auszumachen. Weil auch sonst keine Meldung über einen vermissten Hund vorlag, sollte er an ein Tierheim übergeben werden. Zwischenzeitlich hatte der Besitzer seinen Hund Rudi bei der Polizei in Paderborn als vermisst gemeldet. Er nahm den Ausreißer noch am Bahnhof Altenbeken glücklich in Empfang.

Kaum eine Stunde später meldete eine Zeugin eine Schildkröte, die sich in Paderborn nahe des Bahnübergangs "An den Fischteichen" im Gleis festgelaufen hatte. Ein Bundespolizist barg die Schildkröte aus dem Gleis, während seine Kollegen ihn absicherten, denn nur wenige Augenblicke später passierte ein Zug den Bereich. Die so gerettete Schildkröte wurde von den Polizisten wieder zu ihren Artgenossen an den nahen Fischteichen gebracht, wo sie ihre Reise sehr wahrscheinlich begonnen hatte.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell