Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Alkoholisierten Mann bestohlen - Bundespolizei leitet Ermittlungsverfahren ein

Hamm (ots)

Am Sonntagmorgen (18. Mai) ist ein alkoholisierter Mann auf dem Bahnhofsvorplatz bestohlen worden.

Den Angaben der Zeugen zufolge, lag der Bestohlene alkoholisiert vor dem Hauptbahnhof als sich ein Mann dem Hilflosen näherte und damit begann Bargeld aus dessen Hosentaschen zu nehmen. Auch als er von einem der Zeugen angesprochen wurde, setzte der Mann seinen Beutezug fort und stahl das Handy des Hilflosen.

Die alarmierten Einsatzkräfte der Bundespolizei trafen den 30-jährigen Dieb noch in Tatortnähe an und fanden das Diebesgut in seiner Hosentasche. Sein Opfer hatte zu diesem Zeitpunkt noch nichts vom Diebstahl mitbekommen.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den algerischen Staatsangehörigen ein. Der Bestohlene erhielt sein Eigentum zurück und konnte anschließend seinen Weg eigenständig fortsetzen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell