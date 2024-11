Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Reise an der Grenze beendet - Haftbefehl vollstreckt

Im Rahmen der wiedereingeführten Grenzkontrollen an der deutsch - niederländischen Grenze wurden am Samstagabend die Insassen eines Fernreisebusses in der Kontrollstelle an der Autobahn 30 in Bad Bentheim durch die Bundespolizei kontrolliert. Unter den Reisenden befand sich auch ein 24-jähriger Mann, welcher durch die Staatsanwaltschaft Osnabrück zur Festnahme ausgeschrieben war.

Der Weißrusse war zuvor vom Amtsgericht Osnabrück zu einer Jugendstrafe von einem Jahr auf Grund eines besonders schweren Falls des Diebstahls verurteilt worden. Der Verhaftete wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen noch vor Ablauf des Tages in die JVA Lingen eingeliefert.

