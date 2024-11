Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Diebstahl in 24 Fällen - Haftbefehl vollstreckt

Bild-Infos

Download

Oldenburg (ots)

Bundespolizisten des Bundespolizeireviers Oldenburg verhafteten am Sonntagabend einen 31-jährigen Mann im Bahnhof Oldenburg. Der Armenier war durch die Staatsanwaltschaft Bremen am 08.11.2024 per Haftbefehl zur Festnahme ausgeschrieben worden, da er sich auf eine vorab ergangene Ladung zum Strafantritt nicht gestellt hatte.

Wegen Diebstahls in 24 Fällen muss der Verhaftete nun eine Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und zwei Monaten verbüßen. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen noch in der Nacht in die JVA Oldenburg eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell