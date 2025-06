Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Wiesbaden und des Polizeipräsidiums Westhessen

Wiesbaden (ots)

Paketdieb überführt,

(mv)Der Wiesbadener Polizei ist es gelungen, eine Serie von Paketdiebstählen aufzuklären. Seit März vergangenen Jahres wurden in Wiesbaden wiederholt Pakete geöffnet und um ihren Inhalt erleichtert. Die Beute: Knapp hundert Smartphones samt Zubehör. Die genaue Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden, beläuft sich ersten Schätzungen zufolge jedoch auf mehrere zehntausend Euro. Aufgrund der Diebstahlsserie wurden umfangreiche Ermittlungen eingeleitet. Im Mai diesen Jahres geriet schließlich ein 31-jähriger Paketzusteller ins Visier der Ermittlerinnen und Ermittler. Nachdem sich der Tatverdacht gegen den Tatverdächtigen erhärtet hatte, erwirkte die Wiesbadener Staatsanwaltschaft für die Wohnanschrift des Paketzustellers einen Durchsuchungsbeschluss, welcher am 28.05.2025 vollstreckt worden ist. Bei der Durchsuchungsaktion konnten der 31-jährige Tatverdächtige festgenommen und Beweismittel sichergestellt werden. Darunter auch potentielles Diebesgut. Die Ermittlungen gegen den 31-Jährigen dauern an.

