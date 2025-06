Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Autos beschädigt +++ Auffahrunfall - keine Fahrerlaubnis

Wiesbaden (ots)

1. Autos beschädigt,

Wiesbaden, Wilhelm-Kalle-Straße, 26.06.2025, 00:10 Uhr

(mv)Letzte Nacht kam es in Wiesbaden zur Beschädigung mehrerer Fahrzeuge.

Gegen 00:10 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Täter mehrere in der Wilhelm-Kalle-Straße geparkte Autos. Der Randalierer habe hierbei mit Händen und Füßen auf die Fahrzeuge eingewirkt. Der Täter sei männlich gewesen und habe einen dunklen Kapuzenpullover getragen.

Weitere Zeuginnen und Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit dem 5. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 in Verbindung zu setzen.

2. Auffahrunfall - keine Fahrerlaubnis,

Wiesbaden, Ludwig-Erhard-Straße, 25.06.2025, 14:45 Uhr

(mv)Am gestrigen Nachmittag ereignete sich in Wiesbaden ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Autos.

Gegen 14:45 Uhr fuhr ersten Erkenntnissen zufolge eine 57-jährige Wiesbadenerin mit ihrem PKW auf einen an der Ampel der Kreuzung Ludwig-Erhard-Straße und Wiesbadener Straße wartenden PKW auf. Dieser wurde durch den Aufprall auf einen weiteren davor wartenden PKW aufgeschoben. An allen drei PKW entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von über 10.000 Euro. Die Wiesbadenerin war nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Zudem führte diese ihr Fahrzeug alkoholisiert mit über 3,5 Promille.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell