POL-WI: Festnahme nach Einbruch in einen Verkaufsstand +++ Trickdiebstahl nach Ablenkung

1. Festnahme nach Einbruch in einen Verkaufsstand, Wiesbaden, Mauritiusplatz, Mittwoch, 02.07.2025, 01.20 Uhr

(se)In der Nacht auf Mittwoch gelang es der Polizei, dank eines aufmerksamen Mitteilers, zwei Tatverdächtige nach dem Einbruch in einen Getränkestand vorläufig festzunehmen.

Der Zeuge verständigte gegen 01.20 Uhr die Polizei, nachdem er aus Richtung der Marktstände auf dem Mauritiusplatz verdächtige Geräusche gehört und mehrere Personen wegrennen gesehen hatte. Einbrecher hatten den Rollladen des Verkaufsfensters gewaltsam aufgehebelt. Nach dem Eintreffen der Polizei, konnten die flüchtenden Täter, ein 39-Jähriger sowie ein 23-Jähriger, festgenommen und bereitgestelltes Diebesgut sichergestellt werden. Ein möglicher dritter Täter konnte entkommen. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345 - 2340 beim 3. Polizeirevier zu melden.

2. Trickdiebstahl nach Ablenkung,

Wiesbaden, Reuchlinstraße, Freitag, 27.06.2025, 16.30 Uhr

(se)Bereits am Freitagnachmittag wurde eine Wiesbadenerin Opfer eines Trickdiebstahls.

Die Täterin sprach die Geschädigte gegen 16.30 Uhr in der Reuchlinstraße aus einem Fahrzeug heraus an und fragte nach der Wegbeschreibung ins Krankenhaus. Im Laufe der Gesprächsentwicklung lenkte die Diebin die Frau so geschickt ab, dass die Kette vom Hals der Frau gestohlen und gegen ein minderwertiges Schmuckstück ausgetauscht werden konnte.

Die Täterin wurde mit einem osteuropäischen Erscheinungsbild, zwischen 50 und 55 Jahre alt, schwarzen Haaren und dunklen Kleidern beschrieben.

Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 bei der Wiesbadener Kriminalpolizei zu melden.

