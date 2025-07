Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Einbruch in Werkstatt +++ Geld durch Trickdiebstahl erbeutet +++ Anhänger entwendet +++ Radfahrer angefahren und geflüchtet +++ Kastenwagen flüchtet +++ Dutzende Geschwindigkeitsverstöße

Wiesbaden (ots)

1. Einbruch in Werkstatt,

Wiesbaden, Schiersteiner Straße, Donnerstag, 03.07.2025, 20:00 Uhr bis Freitag, 04.07.2025, 06:10 Uhr

(cw)Zwischen Donnerstagabend, 20:00 Uhr, und Freitagmorgen, 06:10 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einer Autowerkstatt in der Schiersteiner Straße. Nach dem Aufhebeln einer Tür verließen sie den Tatort jedoch ohne erkennbares Diebesgut. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Weder zur Fluchtrichtung noch zu möglichen Tatverdächtigen liegen derzeit konkrete Hinweise vor.

Die Kriminalpolizei Wiesbaden bittet Zeuginnen und Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Schiersteiner Straße gemacht haben, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Geld durch Trickdiebstahl erbeutet,

Wiesbaden, Lippestraße, Sonntag, 06.07.2025, 16:40 Uhr

(cw)Am Sonntag gegen 16:40 Uhr verschafften sich zwei bislang unbekannte Personen unter einem Vorwand Zugang zur Wohnung eines älteren Ehepaares in der Lippestraße. Nach ersten Ermittlungen verwickelte eine Frau die Bewohner in ein Gespräch, während ihr Begleiter angab, die Toilette aufsuchen zu wollen. In einem unbeobachteten Moment entwendeten die beiden Täter Bargeld aus der Wohnung. Ob darüber hinaus weitere Gegenstände fehlen, ist derzeit nicht bekannt. Bei den Tatverdächtigen soll es sich um eine etwa 50 bis 55 Jahre alte Frau mit südländischem Erscheinungsbild handeln. Sie war etwa 1,55 Meter groß, hatte schwarze, zusammengebundene Haare und trug einen schwarzen Rock sowie ein buntes Oberteil. Ihr Begleiter war ebenfalls etwa 50 bis 55 Jahre alt, etwa 1,65 Meter groß, soll osteuropäisch gewirkt haben und hatte kurze braune Haare. Bekleidet war er mit einem grauen Hemd und einer grauen Jogginghose.

Die Kriminalpolizei Wiesbaden ermittelt und bittet Zeuginnen und Zeugen, die zur Tat oder zu den beschriebenen Personen Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

3. Anhänger entwendet,

Wiesbaden, Wörther-See-Straße, Mittwoch, 02.07.2025, 10:30 Uhr bis Samstag, 05.07.2025, 19:30 Uhr

(cw)Unbekannte Diebe entwendeten in der letzten Woche einen in der Wörther-See-Straße abgestellten Anhänger. Zwischen letztem Mittwoch, 10:30 Uhr und Samstag, 19:30 Uhr stahlen Diebe den in Höhe der Hausnummer 18 abgestellten PKW - Anhänger der Marke "Flamingo Trail". An diesem war zuletzt das Kennzeichen "WI-JS 606" angebracht.

Sollten Sie Hinweise auf die Täter oder den Verbleib des Anhängers geben können, werden Sie gebeten, das 5. Polizeirevier Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345 - 2540 zu informieren.

4. Radfahrer angefahren und geflüchtet,

Wiesbaden, Wilhelmstraße, Samstag, 05.07.2025, 15:05 Uhr

(fh)In Wiesbaden führte ein Spurwechsel am Samstagmittag zu einem Unfall mit einem verletzten Radfahrer. Die verantwortliche Person flüchtete. Den Angaben des 14-jährigen Zweiradfahrers nach, sei er mit seinem Rennrad um 15:05 Uhr auf der Wilhelmstraße in Richtung Rheinstraße unterwegs gewesen und habe hierfür die Rechte von zwei Fahrspuren genutzt. Neben ihm sei in gleicher Richtung ein Pkw gefahren welcher plötzlich in Höhe der Haunummer 10 die Fahrspur gewechselt habe und mit dem 14-Jährigen zusammengestoßen sei. Während er zu Boden stürzte und sich verletzte, flüchtete die oder der Unbekannte mit seinem Fahrzeug in Richtung der Rheinstraße. Es soll sich um einen weißen Pkw, mutmaßlich der Marke Ford, gehandelt haben. Der Radfahrer musste verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.

Hinweise zum Unfallgeschehen nimmt der Regionale Verkehrsdienst der Polizeidirektion Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345 2240 entgegen.

5. Kastenwagen flüchtet nach Kollision mit Moped, Wiesbaden, Schwalbacher Straße/Rheinstraße, Sonntag, 06.07.2025, 11:40 Uhr

(fh)Am Sonntagmittag wurde ein Rollerfahrer an einer Wiesbadener Kreuzung angefahren und dabei verletzt. Die Polizei sucht nun den weiteren Unfallbeteiligten samt Fahrzeug. Ersten Ermittlungen nach befuhr der 63-Jährige mit seinem Roller die Schwalbacher Straße in Richtung Rheinstraße. Im Kreuzungsbereich kam es dann zur Kollision mit einem schwarzen Kastenwagen der Marke Mercedes, welcher von der Rheinstraße in die Kreuzung hineinfuhr. Während der Zweiradfahrer stürzte und sich verletzte, flüchtete der Kastenwagen in unbekannte Richtung. Der Rollerfahrer musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Zeuginnen oder Zeugen des Unfalls, wenden sich bitte an den Regionalen Verkehrsdienst der Polizeidirektion Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345 2240.

6. Dutzende Geschwindigkeitsverstöße festgestellt, Wiesbaden, Mainzer Straße, Samstag, 05.07.2025, 20:00 Uhr bis Sonntag, 06.07.2025, 02:10 Uhr

(fh)In der Nacht von Samstag auf Sonntag führte der Regionale Verkehrsdienst eine Geschwindigkeitskontrolle auf der Mainzer Straße durch und stellte dabei einige Verstöße fest. In der Zeit von 20:00 Uhr bis 02:10 Uhr waren gleich 108 Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer zu schnell unterwegs und wurden geblitzt. Von ihnen bewegten sich 85 im Verwarngeldbereich und 23 im Bußgeldbereich. Drei von Ihnen müssen mit einem Fahrverbot rechnen. Trauriger Spitzenreiter war der Fahrer eines Audi A3, der mit gemessenen 108 km/h unterwegs war. Den Fahrer erwartet ein Bußgeld in Höhe von 560 Euro, zwei Punkte sowie zwei Monate Fahrverbot.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell