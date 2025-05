LPI-G: Sachbeschädigung in Greiz

Gera (ots) - Gera: Am Dienstagvormittag (27.05.2025, gegen 11:10 Uhr) kam es in einem Mobilfunkgeschäft in der Thüringer Straße in Gera zu einer Bedrohung. Ein 71-jähriger stark alkoholisierter Mann (2,08 Promille) betrat das Geschäft und bedrohte den dortigen Mitarbeiter mit Worten. Nach Eintreffen der hinzugerufenen Polizeibeamten konnte der Mann angetroffen werden. Dieser erhielt einen Platzverweis und eine ...

