LPI-G: Bedrohung in Mobilfunkgeschäft

Altenburg (ots) - Lucka: In der Zeit zwischen dem 24.05.2025 (12:00 Uhr) und dem 27.05.2025 (08:00 Uhr) wurde in der Altenburger Straße in Lucka die Frontscheibe des geparkten Pkw eines 43-Jährigen beschädigt. Die unbekannten Täter verursachten einen Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter der Bezugsnummer 0135886/2025 - Tel. 03447 / 471-0. (AK)

