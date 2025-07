POL-PPRP: Brand in einem Autohaus

Neuhofen (ots) - Am Montag (30.06.2025), gegen 22:40 Uhr, geriet der Anbau eines Wohnhauses in der Benzstraße in Neuhofen aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Hierbei wurde das Dach des Anbaus beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Bastian Hübner Telefon: 0621 963-20022 E-Mail: ...

mehr