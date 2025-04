Freiwillige Feuerwehr Burscheid

FW Burscheid: Feuerwehren beenden gemeinsamen Lehrgang - neue Retter für Burscheid und Leichlingen

Burscheid (ots)

Brände löschen, Verunfallte Personen aus Fahrzeugen befreien, Haus- und Wohnungstüren mit möglichst wenig Schaden öffnen, abseilen aus einem Gebäude, Brandsicherheitswachdienst bei Veranstaltungen, Hygiene an der Einsatzstelle und vieles mehr. All das waren Themen die zwölf engagierte Mitglieder der Feuerwehren Burscheid und Leichlingen in den letzten zwölf Wochenenden lernten.

Bei einem gemeinsam veranstalteten Grundlehrgang wurden alle wichtigen Kernkompetenzen der Feuerwehrarbeit vermittelt und am Sonntag im Rahmen einer richtigen Prüfung, bestehend aus schriftlichen und praktischen Teil, abgefragt. Unter den wachsamen Augen von Feuerwehr-Stadtausbildungsbeauftragen Stefan Mines und den Wehrleitern Jörg Seemann (Burscheid) sowie Andreas Hillecke (Leichlingen) meisterten die Teilnehmer die Prüfung mit Bravur. Sie sind nun ausgebildete Truppmänner und -frauen, denn von den zwölf Teilnehmern waren immerhin auch drei Frauen dabei!

"Die insgesamt 16 Ausbilder stammen allesamt aus den aktiven Wehren beider Städte. Neben Schulbuchwissen, welches selbstverständlich benötigt wird, können sie auch auf etliche Einsätze und somit viel Erfahrung zurückgreifen und vermitteln." erklärt Stefan Mines. Der gemeinsame Lehrgang ist nicht der erste seiner Art. Bereits seit vielen Jahren unterstützen sich beide Wehren bei der Grundausbildung. "Durch den gemeinsamen Grundlehrgang sparen wir nicht nur Ressourcen, sondern vermitteln auch das in der Feuerwehr wichtige Wir-Gefühl. Feuerwehr ist Teamwork, Einzelkämpfer haben bei uns keinen Platz." so Mines weiter. Dieses Format hat sich gut etabliert.

Wie wichtig Teamwork ist, bewies sich Freitagnacht, als mehrere Feuerwehreinheiten aus dem Kreis in Richtung Overath unterwegs waren, um die Kameraden vor Ort bei einem Waldbrand zu unterstützen - auch aus Burscheid und Leichlingen. "Feuerwehr führt man zwar in seiner Heimatstadt aus, aber Einsätze können auch überörtlich stattfinden. Zudem findet ab jetzt die Ausbildung auf Kreis- oder sogar Landesebene statt. Oft trifft man sich spätestens dort wieder. Gut, wenn man dann schon den ein oder anderen kennt!" weiß Stefan Mines, der selbst schon einige Dienstjahre und viele Lehrgänge hinter sich hat.

