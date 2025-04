Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verfolgungsfahrt

Lippstadt (ots)

Am gestrigen Sonntagmittag wurde eine Streifenwagenbesatzung gegen 13:15 Uh auf ein Fahrzeug aufmerksam, welches vor einer roten Ampel in der Beckumer Straße hielt. Die Beamten erkannten einen 26-jährigen Lippstädter am Steuer, der aktuell nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Um umgehend eine Verkehrskontrolle durchzuführen, gaben die Polizeibeamten Anhaltezeichen und fuhren an den BMW des Lippstädters heran. Dieser gab unmittelbar Gas, missachtete das Rotlicht der Ampel und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Der 26-Jährige fuhr mit zum Teil stark überhöhter Geschwindigkeit durch die Lippstädter Innenstadt, kollidierte mit einem Verkehrszeichen im Mühlenweg und stieß in der Burgstraße mit einem entgegenkommenden Transporter zusammen. Auch dies hielt ihn nicht auf, zunächst weiter zu flüchten und auch über Rad- und Gehwege zu fahren. Letztendlich vollzog der Lippstädter in Höhe der Schwanenwiese eine Vollbremsung und flüchtete fußläufig in den Hausflur eines dortigen Mehrfamilienhauses. Die Beamten folgten dem Flüchtigen und nahmen ihn dort fest. Der 26-Jährige, der über keine Fahrerlaubnis verfügt, stand erheblich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Bei der Durchsuchung seiner Person konnten Betäubungsmittel aufgefunden werden. Die zuständige Staatsanwaltschaft in Paderborn ordnete die Entnahme einer Blutprobe sowie die Beschlagnahme des Pkw an. Der Lippstädter muss nun mit einem umfangreichen Strafverfahren rechnen.

