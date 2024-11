Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - Unfall verursacht und geflüchtet

Am Samstag verursachte ein Busfahrer in Laichingen beim Rückwärtsfahren einen Schaden.

Ulm (ots)

Gegen 17 Uhr war ein Omnibus in der Kirchstraße unterwegs. Dabei rangierte der Fahrer und stieß mit seinem linken Heck gegen einen geparkten Skoda. Ohne sich um die Schäden an dem Auto zu kümmern, fuhr er davon. Möglicherweise hat der Fahrer den leichten Zusammenstoß gar nicht bemerkt und setzte die Fahrt fort. Eine Zeugin meldete den Unfall der Polizei. Die ermittelt nun. An dem Linienbus ist die Werbeaufschrift "bwegt" angebracht. Die Polizei Ehingen schätzt den Schaden am blauen Skoda auf rund 1.000 Euro. Den Bus und dessen Fahrer sowie auch weitere Zeugen sucht nun die Polizei Ehingen. Hinweise nimmt sie unter der Tel. 07391/5880 entgegen.

++++2144200(TH)

Bernd Kurz, Tel.: 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell