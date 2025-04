Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erneut brennen Mülltonnen am Bahnhof

Lippstadt (ots)

Am heutigen Morgen (28.04.2025) , gegen 04:14 Uhr, eilten Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr zu einem Mülltonnenbrand im Bereich des Bahnhofes. Vor Ort wurde festgestellt, dass mehrere Tonnen vorsätzlich in Brand gesetzt wurden. Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen konnte eine polizeiliche bekannte 16-jährige aus Erwitte angetroffen werden. Sie ist in der Vergangenheit bereits wegen gleichgelagerter Einsätze mehrfach in Erscheinung getreten. Ob sie auch tatsächlich für diesen Brand verantwortlich gemacht werden kann, ist derzeit Stand der polizeilichen Ermittlungen. Der Gesamtschaden wird auf ca. 600EUR geschätzt.

