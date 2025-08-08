Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit Stadtbahn zusammengestoßen

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Ein 89 Jahre alter VW-Fahrer ist am Freitagmorgen (08.08.2025) am Kelterplatz mit einer Stadtbahn zusammengestoßen und hat sich hierbei leichte Verletzungen zugezogen. Der 89-Jährige fuhr gegen 09.35 Uhr in der Haldenrainstraße Richtung Kelterplatz. Dort missachtete er ersten Erkenntnissen zufolge an einer Ampel das Rotlicht und stieß mit einer Stadtbahn zusammen, die in gleicher Richtung unterwegs war. Bei dem Aufprall verletzte sich der 89-Jährige leicht, seine 85 Jahre alte Beifahrerin blieb unverletzt. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von rund 40.000 Euro.

