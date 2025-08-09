Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Zusammenstoß zwischen Stadtbahn und Pkw

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Ein Leichtverletzter und etwa 40.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitag (08.08.2025) in Stuttgart-Zuffenhausen ereignet hat. Ein 89-Jähriger befuhr mit seinem Pkw VW Polo gegen 09.35 Uhr die Hohenloher Straße und missachtete am Kreisverkehr des Kelterplatzes das Rotlicht der Ampel. Er stieß mit einer von links kommenden Stadtbahn der Linie U7 zusammen, die von einem 32-Jährigen geführt wurde. Trotz einer eingeleiteten Gefahrenbremsung konnte der Stadtbahnführer den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der leichtverletzte 89-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Stuttgarter Krankenhaus verbracht.

