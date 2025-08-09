PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Zusammenstoß zwischen Stadtbahn und Pkw

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Ein Leichtverletzter und etwa 40.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitag (08.08.2025) in Stuttgart-Zuffenhausen ereignet hat. Ein 89-Jähriger befuhr mit seinem Pkw VW Polo gegen 09.35 Uhr die Hohenloher Straße und missachtete am Kreisverkehr des Kelterplatzes das Rotlicht der Ampel. Er stieß mit einer von links kommenden Stadtbahn der Linie U7 zusammen, die von einem 32-Jährigen geführt wurde. Trotz einer eingeleiteten Gefahrenbremsung konnte der Stadtbahnführer den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der leichtverletzte 89-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Stuttgarter Krankenhaus verbracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 8990-1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren