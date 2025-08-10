Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Bei Auseinandersetzung verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Die Polizei sucht Zeugen nach einer Auseinandersetzung am Samstagnachmittag (09.08.2025) in einer Tiefgarage eines Einkaufsmarktes an der Rückerstraße. Fünf Personen hielten sich dort im Eingangsbereich einer Tiefgarage auf. Zwischen drei dieser Personen kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, wobei zwei der Personen vermummt waren. Die Personen verließen dann vor Eintreffen der alarmierten Polizei in unterschiedliche Richtungen die Örtlichkeit. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu melden.

