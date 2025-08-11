POL-S: Kind von Auto überrollt und schwer verletzt
Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)
Ein einjähriger Junge ist am Freitag (08.08.2025) bei einem Verkehrsunfall in der Lehmfeldstraße schwer verletzt worden. Ein 58 Jahre alter Mann fuhr gegen 19.10 Uhr mit seinem Audi Q3 in der Lehmfeldstraße rückwärts in eine Hofeinfahrt. Dabei soll er den Jungen erfasst und überrollt haben. Rettungskräfte, darunter ein Notarzt versorgten das Kind und brachten es in ein Krankenhaus.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr
Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell