PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Kind von Auto überrollt und schwer verletzt

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein einjähriger Junge ist am Freitag (08.08.2025) bei einem Verkehrsunfall in der Lehmfeldstraße schwer verletzt worden. Ein 58 Jahre alter Mann fuhr gegen 19.10 Uhr mit seinem Audi Q3 in der Lehmfeldstraße rückwärts in eine Hofeinfahrt. Dabei soll er den Jungen erfasst und überrollt haben. Rettungskräfte, darunter ein Notarzt versorgten das Kind und brachten es in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 11.08.2025 – 10:14

    POL-S: Reifen an Streifenwagen zerstochen - Tatverdächtigen vorläufig festgenommen

    Stuttgart-Mitte (ots) - Polizeibeamte haben am Freitag (08.08.2025) einen 57 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, in der Theodor-Heuss-Straße an einem Streifenwagen einen Reifen zerstochen zu haben. Ein Zeuge beobachtete den Tatverdächtigen gegen 17.00 Uhr, wie dieser vor dem Polizeirevier 1 in der Theodor-Heuss-Straße den vorderen linken ...

    mehr
  • 10.08.2025 – 09:10

    POL-S: Durch Stiche verletzt - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Mitte (ots) - Am frühen Sonntag (10.08.2025) gegen 01.00 Uhr befanden sich ein 17-Jähriger und sein Begleiter auf dem Weg zum Hauptbahnhof. In der Kronenstraße wurde der 17-Jährige unvermittelt von einem unbekannten Täter, der nicht näher beschrieben werden kann, von hinten angegangen und mit einem unbekannten Gegenstand verletzt. Anschließend flüchtete der Unbekannte. Der 17-Jährige erlitt ...

    mehr
  • 10.08.2025 – 09:06

    POL-S: Bei Auseinandersetzung verletzt - Zeugen gesucht

    Stuttgart-West (ots) - Die Polizei sucht Zeugen nach einer Auseinandersetzung am Samstagnachmittag (09.08.2025) in einer Tiefgarage eines Einkaufsmarktes an der Rückerstraße. Fünf Personen hielten sich dort im Eingangsbereich einer Tiefgarage auf. Zwischen drei dieser Personen kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, wobei zwei der Personen vermummt waren. Die Personen verließen dann vor Eintreffen der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren