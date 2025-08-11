Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Reifen an Streifenwagen zerstochen - Tatverdächtigen vorläufig festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Freitag (08.08.2025) einen 57 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, in der Theodor-Heuss-Straße an einem Streifenwagen einen Reifen zerstochen zu haben. Ein Zeuge beobachtete den Tatverdächtigen gegen 17.00 Uhr, wie dieser vor dem Polizeirevier 1 in der Theodor-Heuss-Straße den vorderen linken Reifen eines Mercedes Vito zerstach. Der Zeuge alarmierte die Polizisten, die den 57-Jährigen kurz darauf in der Calwer Straße vorläufig festnahmen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen brachten sie den Tatverdächtigen in eine psychiatrische Einrichtung

