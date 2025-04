Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: #Radstaffel0711: Polizei Stuttgart mit interaktivem Social-Media-Format

Die Fahrradstaffel des Polizeipräsidiums Stuttgart setzt ihr interaktives Social-Media-Format auf Facebook, Instagram und X fort. Unter dem Hashtag #Radstaffel0711 werden in den nächsten Monaten wieder Beiträge veröffentlicht, bei denen sich die Community aktiv beteiligen kann: Über die sozialen Netzwerke der Stuttgarter Polizei können Hinweise, Beobachtungen und Erfahrungen direkt mit der Fahrradstaffel geteilt werden. Jeder Beitrag beschäftigt sich mit einem anderen Stadtbezirk. Gestartet ist das Format am Montag, 14. April, mit einem Beitrag zu Stuttgart-Süd. In Zukunft folgen weitere Posts zu Stuttgart-West und Bad Cannstatt. "Die Rückmeldungen aus den sozialen Medien ergänzen unsere eigenen Erkenntnisse der Verkehrspolizei sehr sinnvoll", sagt Michael Saur, Leiter der Verkehrspolizeiinspektion. "Die Fahrradstaffel ist ohnehin dort unterwegs, wo sich Fußgänger, Rad- und Autofahrer begegnen - nun auch wieder verstärkt digital." Allein im letzten Jahr hat die Fahrradstaffel in dem Format hunderte Hinweise und Anmerkungen über Social Media erhalten. Die Fahrradstaffel nimmt sämtliche Hinweise ernst, wertet sie aus und führt gezielt Kontrollen an den genannten Orten durch. Über die Ergebnisse dieser Maßnahmen wird die Community direkt über Facebook, Instagram und X informiert. Die Fahrradstaffel des Polizeipräsidiums Stuttgart besteht seit 2015 und war die erste dieser Art in Baden-Württemberg. Mit ihren Pedelecs ist sie schnell, leise und flexibel im Stadtverkehr unterwegs - ein echter Vorteil in der topografisch anspruchsvollen Landeshauptstadt.

