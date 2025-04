Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unfall nach rücksichtsloser Fahrweise - Zeugen und Geschädigte gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein 25-jähriger Fahrer eines Mercedes G500 verursachte am Sonntag (13.04.2025) an der Heilbronner Straße einen Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von ca. 15.000 Euro. Der Mercedesfahrer wurde durch Polizeibeamte gegen 03:45 Uhr an der Friedrichstraße in Fahrtrichtung Heilbronner Straße mit mutmaßlich deutlich überhöhter Geschwindigkeit festgestellt. Im weiteren Verlauf der Friedrichstraße soll der Fahrer zwei rote Ampeln missachtet haben, dann geriet er außer Sicht der folgenden Polizeibeamten und fuhr die Heilbronner Straße in Richtung Pragsattel. Im Bereich der Wolframstraße stieß der Mercedes bei einem Spurwechsel mit einem dort fahrenden Toyota zusammen, in dem ein 66-Jähriger saß. Da der Unfallverursacher vermutlich stark alkoholisiert war, wurde bei ihm eine ärztliche Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein beschlagnahmt. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten weitere Beschädigungen an dem Mercedes, die nicht aus dem Unfall an der Heilbronner Straße stammen können, fest. Möglicherweise hat der Fahrer vor dem bereits bekannten Unfall einen weiteren verursacht. Zeugen und mögliche Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903100 beim Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße zu melden.

