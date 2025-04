Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fußgänger leicht verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich am Freitag (11.04.2025) ein 15 Jahre alter Fußgänger leichte Verletzungen zugezogen hat. Der Fußgänger betrat in der Brenzstraße unmittelbar nach der Einmündung Remstalstraße gegen 15.00 Uhr mutmaßlich unachtsam die Fahrbahn und stieß hierbei mit dem Pkw Peugeot einer 39 Jahre alten Frau zusammen. Der 15-jährige wurde leicht verletzt und wurde durch Rettungskräfte vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von zirka 1.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell