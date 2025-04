Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mülltonnen in Brand geraten - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache sind Freitagnacht (11.04.2025) an der Kleinstraße mehrere Mülltonnen in Brand geraten. Gegen 22.25 Uhr meldete ein Zeuge der Rettungsleitstelle brennende Mülltonnen, welche in einem Durchgang zwischen zwei Mehrfamilienhäusern standen. Als die Beamten eintrafen, standen mehrere große Mülltonnen neben einem Gebäude in Brand. Durch das Feuer wurden vier Mülltonnen zerstört und an den Gebäuden die Fassade und mehrere Fenster beschädigt. Alle Wohnungen blieben bewohnbar und es wurde niemand verletzt. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen über 10.000 Euro. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell