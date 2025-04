POL-S: 48-Jährigen ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots) - Ein 25-jähriger Fahrer eines Mercedes G500 verursachte am Sonntag (13.04.2025) an der Heilbronner Straße einen Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von ca. 15.000 Euro. Der Mercedesfahrer wurde durch Polizeibeamte gegen 03:45 Uhr an der Friedrichstraße in Fahrtrichtung Heilbronner Straße mit mutmaßlich deutlich überhöhter Geschwindigkeit ...

mehr